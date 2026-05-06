Primo Maggio Fest 2026: ecco come è andata al Lido Valderice

06/05/2026 10:00:00

Si è conclusa l’edizione 2026 del Primo Maggio Fest, che per due giorni ha animato il Lido Valderice con un programma dedicato a musica, cultura, tradizione e attività per diverse fasce di pubblico. La manifestazione ha registrato una buona affluenza, coinvolgendo famiglie, giovani e visitatori, e proponendo spettacoli dal vivo, iniziative sportive, laboratori e percorsi enogastronomici legati al territorio.

La presidente della Pro Loco Valderice, Marianna Pavia, ha sottolineato la partecipazione registrata nel corso delle due giornate, evidenziando il lavoro organizzativo condiviso. Anche il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, ha ribadito il valore dell’iniziativa come appuntamento ormai consolidato per la comunità locale, richiamando l’importanza della collaborazione tra enti e associazioni.

L’assessore Lilly Ferro ha posto l’attenzione sul ruolo dell’evento come occasione di aggregazione, con il contributo del tessuto associativo e il sostegno istituzionale, tra cui quello dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura.

Per Filippo Peralta, amministratore unico di Peralta Production, partner dell’organizzazione, l’esperienza si è inserita in un contesto di collaborazione tra soggetti locali orientata alla realizzazione dell’evento. L’edizione 2026 è stata dedicata alla memoria di Nino Cusenza, missionario recentemente scomparso, ricordato per il suo impegno sociale e solidale. Il suo ricordo ha accompagnato simbolicamente le giornate della manifestazione.

Il Primo Maggio Fest si conferma così un appuntamento del calendario locale, con l’obiettivo di proseguire nelle prossime edizioni nel segno della partecipazione e della valorizzazione del territorio. La conduzione dell’evento è stata affidata alla giornalista Claudia Parrinello.



