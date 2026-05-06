Marsala, stele “mistica” allo Stagnone: spunta un altare rurale tra latino maccheronico e ...

06/05/2026 12:11:00

Un “altare rurale” comparso nel cuore della Riserva dello Stagnone, a pochi passi dall’imbarcadero per Mozia. Con lastre in marmo, pannelli incisi, scritte pseudo-religiose e frasi in un latino improbabile. E adesso, inevitabilmente, arrivano le domande.

A segnalare la vicenda a Tp24 sono alcuni cittadini e residenti della zona di contrada Spagnola, a Marsala, perplessi dalla realizzazione di una struttura che appare stabile e ben visibile, sorta negli ultimi mesi all’interno di un’area delicata dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Le fotografie inviate alla redazione mostrano una sorta di spazio celebrativo composto da una base in muratura, stele verticali, pannelli in marmo e iscrizioni che evocano temi religiosi, cosmici e spirituali. Il tutto affacciato sul paesaggio dello Stagnone.

“Altar Rural” e messaggi mistici

I testi incisi sulle lastre hanno attirato l’attenzione di chi frequenta la zona. Si leggono frasi come:

“La Pasqua divina splende in perpetuo il più grande sole dell’anime…”

oppure:

“Divina del fior penser”.

In mezzo compaiono riferimenti alla “Santissima Chiesa Vaticana Cattolica”, alla “pace universale”, a “energie creative”, fino a formule in latino maccheronico che sembrano costruite per evocare un’aura sacrale.

Secondo alcuni cittadini che hanno contattato Tp24, non si tratterebbe di alcun simbolo religioso riconosciuto né di un’opera collegata a enti ecclesiastici. Piuttosto, di una iniziativa privata dai contorni piuttosto enigmatici.

Dalle immagini non sembra una semplice installazione temporanea. Si vedono basi in cemento, elementi lapidei e una struttura che appare destinata a restare.

Tra stupore e ironia

Nel frattempo la vicenda è diventata anche argomento di conversazione tra residenti e turisti. Qualcuno parla di “tempio new age”, altri di “arte mistica spontanea”, altri ancora si chiedono se dietro ci sia un singolo autore o un piccolo gruppo.

C’è pure chi ironizza sul fatto che il clima da campagna elettorale marsalese possa ormai provocare ... “apparizioni mistiche”.



