Marsala celebra i 166 anni dello Sbarco dei Mille: il programma completo delle Manifestazioni Garibaldine

06/05/2026 15:13:00

Dall'8 all'11 maggio 2026, Marsala si prepara alle Manifestazioni Garibaldine, il ciclo annuale di celebrazioni che commemora lo Sbarco dei Mille del 1860. L'Amministrazione comunale ha reso noto il programma completo degli eventi istituzionali.

8 maggio: due nuovi nomi per la città

Si parte venerdì mattina in contrada Amabilina con una doppia intitolazione. Alle 10:30 verrà inaugurata Piazza Paolo VI, mentre alle 17:30 toccherà al Centro Social Housing, che prenderà il nome di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari e figura simbolo del dialogo tra i popoli e della fraternità.

11 maggio: il cuore delle celebrazioni

Il calendario entra nel vivo lunedì 11 maggio con una serie di appuntamenti distribuiti nel corso della giornata.

Alle 9:00, alla Villa del Rosario, si terrà la deposizione della corona in memoria delle Vittime Civili del 1943. Alle 9:30, in Piazza della Vittoria, l'omaggio a Giuseppe Garibaldi.

Il momento centrale è fissato per le 10:30 in Piazza Unità d'Italia: la Celebrazione del 166° Anniversario dello Sbarco a Marsala, con l'alzabandiera e l'Inno d'Italia cantato da Liliana Andreanò e Francesco Lombardo. Nella stessa occasione verrà inaugurato l'Hub Turistico Monumento ai Mille, nuovo spazio dedicato alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della memoria risorgimentale cittadina.

La giornata si chiude alle 19:30 con l'inaugurazione del Quartiere Inglese sul Waterfront Florio.

Il Maggio dei Libri: bambini, scuole e cultura diffusa

Nel calendario garibaldino trovano spazio anche iniziative culturali patrocinate dal Comune, tutte nel segno del tema nazionale "Ogni libro è una creatura viva".

Venerdì 8 maggio doppio appuntamento. Al Complesso San Pietro, dalle 9:00, spazio ai "Piccoli Lettori – Nati per Leggere". In parallelo, presso la Biblioteca Comunale, dalle 9:00 alle 12:00, va in scena "Cantare la Bellezza… dell'Universo Mamma": le classi quinte della scuola primaria Garibaldi – Pipitone protagoniste di un evento tra letture condivise e laboratorio artistico dedicato al legame unico con la mamma.

Sabato 9 maggio, presso la Biblioteca e Archivio Storico del Complesso Monumentale San Pietro, doppio appuntamento: alle 10:00 la presentazione ufficiale del Polo Culturale San Pietro – biblioteca, archivio storico e spazi museali tra innovazione e servizi digitali – e alle 10:30 l'iniziativa "Si riparte dai più piccoli", con letture ad alta voce e la magia delle storie con Fata Stè, a cura dei Volontari NpL.

Lo Sbarco dei Libri: un festival che trasforma le piazze

Il weekend si arricchisce di un'iniziativa tutta nuova. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Piazza Mameli, Piazza Unità d'Italia e il Waterfront Florio diventeranno i palcoscenici del Lo Sbarco dei Libri – Marsala Street Book Festival, promosso da Il Circoletto – Libreria & Officina Creativa con il patrocinio del Comune. Una rete ampia di partner pubblici e privati sostiene l'iniziativa: Rete bibliotecaria BiblioTp, Soprintendenza per i beni culturali di Trapani, Otium Associazione e Biblioteca Sociale, Club Unesco Marsala, Finestre sul mondo, Fidapa, Libreria Mondadori, Fumetteria Funside ed Epicverse.

Sabato 9 maggio il pomeriggio in Piazza Mameli prende il via alle 17:00 con l'incontro con l'autore Gabriele Cracolici e un laboratorio per bambini. Alle 18:00 il poeta Nino De Vita dialoga con Biagio Guerrera. Alle 19:00 è il turno di Virman Cusenza con il suo "L'altro Garibaldi", in conversazione con Giacomo Di Girolamo, a cura della Libreria Mondadori. La serata si anima con la cerimonia di smistamento nelle case di Hogwarts a cura di Funside, il Circoletto Reading Party con musica live di Giorgia Vassallo, il teatro del fuoco alle 21:15 e il dj set di Mario Mix dalle 22:30. Prevista anche l'accensione delle cupole delle chiese del centro storico.

Domenica 10 maggio si apre alle 9:30 con la cerimonia dell'alzabandiera in Piazza Unità d'Italia a cura dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. In Piazza Mameli: colazione tra i libri, mercatino di libri al chilo, la presentazione dell'albo illustrato "L'ufficio degli oggetti smarriti" di Cecilia Cavallini, la parata delle star Disney a cura di Funside e il Teatro dei Pupi con Salvatore Inguì. Alle 18:30 Giacomo Di Girolamo dialoga con Giacomo Frazzitta sul libro "A scuola contro la mafia". Alle 19:00 spazio al talk LeggeRete sulla filiera del libro e della promozione della lettura, coordinato da Renato Alongi (BiblioTp), con interventi di Catia Catania, Milena Cudia, Maria Felicia Fici, Barbara Lottero, Gabriele Mercadante, Giulio Pirrotta e Giuseppe Prode, direttore artistico del 38° Parallelo Festival. La serata è affidata a Jasmine Brother's e al dj set di Alessio Spanò.

Il programma completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Marsala.



