Alla Feltrinelli si presenta il libro “Ritratti da ricordi” di Maria Grazia Sessa

06/05/2026 14:10:00

Sarà la Libreria Feltrinelli Palermo a ospitare, sabato 9 maggio 2026 alle ore 18.00, la presentazione del libro “Ritratti da ricordi” di Maria Grazia Sessa. Un incontro aperto al pubblico che vedrà gli interventi di Carlo Guidotti, Teresa Di Fresco – autrice della prefazione – e Salvatore Li Castri, insieme alla stessa autrice.

Il libro: memorie che diventano racconto

Pubblicato da Edizioni Ex Libris nella collana “La biblioteca ideale”, il volume si colloca tra narrativa e poesia. Ritratti da ricordi è una raccolta di storie di vita, brevi biografie che si intrecciano fino a costruire un mosaico più ampio e personale. Ogni pagina restituisce emozioni autentiche, trasformando ricordi e incontri in materia letteraria capace di parlare a tutti.

Un viaggio nelle emozioni condivise

Il cuore dell’opera è la capacità di rendere universale l’esperienza individuale. I ritratti tracciati da Sessa diventano tasselli di un’autobiografia diffusa, in cui il lettore può ritrovare parti di sé, riconoscersi, emozionarsi. Un lavoro che celebra la memoria come strumento di connessione e narrazione.

L’autrice: una voce poliedrica

Nata a Palermo, Maria Grazia Sessa è giornalista, fotografa, scrittrice e poetessa, ma anche pittrice e street artist. Laureata in Letteratura e Pedagogia, con esperienze formative anche all’estero, ha coltivato nel tempo una visione artistica ampia e multidisciplinare. Una ricchezza che si riflette nella sua scrittura, capace di fondere linguaggi diversi e restituire profondità alle storie raccontate.

Un incontro con la letteratura

La presentazione alla Feltrinelli si preannuncia come un momento di dialogo e condivisione, un’occasione per conoscere da vicino un’opera che mette al centro le persone, le relazioni e il valore dei ricordi. Un invito a riscoprire la bellezza delle storie quotidiane, trasformate in arte attraverso la parola.



