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Cultura
06/05/2026 08:49:00

Alcamo, Intrecci Narrativi: venerdì 8 maggio ospite Maria Attanasio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/alcamo-intrecci-narrativi-venerdi-8-maggio-ospite-maria-attanasio-450.jpg

Terzo appuntamento della rassegna letteraria con l'autrice di La Rosa Inversa, candidato al Premio Strega 2026. 

Venerdì 8 maggio alle 18.30, il Castello dei Conti di Modica ospita il terzo incontro di Intrecci Narrativi – Libri, Musica e Degustazioni, la rassegna letteraria organizzata dall'Associazione per l'Arte sotto la direzione artistica di Vito Lanzarone e quella organizzativa di Giuseppe Messana.

Protagonista della serata sarà Maria Attanasio, scrittrice e poetessa calatina, che presenterà il suo ultimo romanzo La Rosa Inversa, pubblicato da Sellerio Editore Palermo e attualmente tra i titoli candidati al Premio Strega 2026. A dialogare con lei sarà lo stesso Lanzarone.


Il libro

Ambientato in Sicilia tra Settecento e primo Novecento, La Rosa Inversa si apre con la scoperta di una stanza segreta in un palazzo nobiliare di Calacte — città immaginaria che ricalca Caltagirone. Tra i volumi degli illuministi e i simboli massonici, emerge un manoscritto autobiografico: quello del barone Ruggero Henares, nato nel 1743, amico di Giuseppe Balsamo — il futuro Cagliostro — e fondatore della loggia La Rosa Inversa, crocevia di idee sulla libertà e l'uguaglianza.

Attanasio costruisce un romanzo storico che è anche riflessione sul presente: la guerra tra rinnovatori e nostalgici, tra esclusi e privilegiati, tra sognatori e pragmatici. Con il suo stile — erudito e insieme pungente, ironico e inventivo — l'autrice trasforma Caltagirone in uno spazio letterario abitato da figure reali e di finzione.

 

La formula della rassegna

Come per i precedenti appuntamenti, anche questa serata intreccia letteratura, musica e territorio. Gli interventi musicali dal vivo saranno a cura di Francesco Artale, Piero Pignatiello e Giovanni Drago; la degustazione è affidata all'azienda vitivinicola Pizzitola.

La rassegna quest'anno si arricchisce di una nuova dimensione formativa: è attiva una collaborazione con il Liceo "Giuseppe Ferro" — che comprende il Liceo Classico "Cielo d'Alcamo" e il Liceo Scientifico — che trasforma gli eventi serali in laboratori didattici itineranti. Gli studenti, dopo aver approfondito i testi in classe con i propri insegnanti, saranno protagonisti della serata con letture espressive di brani scelti.

 

Chi è Maria Attanasio

Nata e residente a Caltagirone, per anni insegnante di storia e filosofia e poi preside al Liceo Classico della città, Attanasio si autodefinisce ironicamente "biscrittora": alterna poesia e narrativa fin dagli anni Novanta, quando fu Elvira Sellerio in persona a incoraggiarla verso la prosa. I suoi testi sono stati tradotti in diverse lingue e pubblicati su riviste e antologie nazionali e internazionali. Ha militato nel PCI e continua a definirsi comunista.

 

L'ingresso è libero. L'appuntamento è al Castello dei Conti di Modica, venerdì 8 maggio, ore 18.30.



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