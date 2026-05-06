Alcamo incontra Dario Pomodoro: due giorni tra libri, scuole e piazze

06/05/2026 17:22:00

Un autore che ha portato i suoi libri da Genova fino alle vetrine di Seoul, Taipei e Pechino. Dario Pomodoro arriva ad Alcamo con due appuntamenti consecutivi, venerdì 8 e sabato 9 maggio, nell'ambito del progetto "Bookcrossing Alcamo" promosso da Laboratorio d'Autore in collaborazione con il Comune. L'iniziativa rientra anche nella programmazione dell'Alcamo Book Festival 2026.

Chi è Dario Pomodoro

Educatore in un asilo nido di Genova, padre di Giovanni e Vittoria, autore di punta di Terre di Mezzo Editore: Dario Pomodoro è oggi uno dei nomi più riconoscibili nel panorama italiano dell'albo illustrato contemporaneo. Nel 2023 ha pubblicato "La più grande cena mai vista", diventato rapidamente un caso editoriale internazionale: tradotto e distribuito in Asia, il libro continua a viaggiare tra culture diverse raccontando il valore della condivisione e della meraviglia. Alcuni suoi lavori vengono utilizzati in contesti educativi e scolastici anche in Giappone. Da aprile è disponibile in tutte le librerie il suo ultimo titolo: "Se guardi più in basso".

La sua scrittura affonda le radici nell'esperienza quotidiana con i bambini, ed è proprio questa autenticità a renderla riconoscibile e profondamente empatica.

8 maggio: in biblioteca, il libro come strumento di comunità

Venerdì 8 maggio, dalle 17:00 alle 18:30, la Biblioteca Civica "Sebastiano Bagolino" ospita il convegno "Autori, biblioteche e territorio – Pratiche di mediazione culturale e progettazione condivisa", un incontro formativo rivolto a educatori, insegnanti, operatori culturali e appassionati.

L'evento è curato da Jasemina Zeqiraj, autrice e facilitatrice di processi culturali, con la partecipazione di Pomodoro in qualità di autore ospite. Il programma prevede un dibattito sul ruolo delle biblioteche nella mediazione della lettura, casi studio autoriali, una tavola di confronto guidata e un laboratorio di co-progettazione.

Per partecipare è richiesta la conferma della presenza al 339 854 2761 (Jasemina).

9 maggio: in piazza, i libri si aprono alle famiglie

Sabato 9 maggio, dalle 9:00 alle 10:30, il festival scende in strada. In Piazza della Repubblica, nello spazio all'aperto davanti alle casette del bookcrossing, Dario Pomodoro incontrerà bambini, famiglie e cittadini in un momento di lettura condivisa seguito da un laboratorio tematico. Previste anche proposte per il bookcrossing, per lasciare circolare i libri nella città.

L'ingresso è libero e aperto a tutti.



