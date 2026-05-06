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Cronaca
06/05/2026 16:14:00

Pantelleria, marittimo colto da malore su una nave: soccorso dalla Guardia Costiera

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/pantelleria-marittimo-colto-da-malore-su-una-nave-soccorso-dalla-guardia-costiera-450.jpg

Operazione di soccorso medico d’urgenza nelle acque di Pantelleria. Nella mattinata del 6 maggio la Guardia Costiera ha soccorso un marittimo imbarcato su una nave mercantile, colto da un malore mentre l’unità navigava al largo dell’isola.


L’allarme è scattato intorno alle 7.30. La nave, una portarinfuse in acque internazionali a circa 30 miglia a est di Pantelleria, ha chiesto assistenza immediata dopo che un membro dell’equipaggio aveva accusato un forte malessere addominale.


La Guardia Costiera ha messo in contatto l’unità con il CIRM, il Centro Internazionale Radio Medico, che ha disposto l’evacuazione medica urgente. È quindi intervenuta la motovedetta SAR CP 310, partita dal porto di Pantelleria per raggiungere il mercantile, che nel frattempo aveva modificato la rotta per avvicinarsi all’isola.
L’incontro tra le due unità è avvenuto intorno alle 9 in mare aperto. Il marittimo è stato trasbordato sulla motovedetta e portato rapidamente al porto di Pantelleria, dove alle 10.15 era già pronta un’ambulanza del 118.
 

Dopo le prime cure in banchina, l’uomo è stato trasferito d’urgenza al presidio ospedaliero “B. Nagar” per gli accertamenti. L’operazione è stata coordinata dal 12° Maritime Rescue Sub Centre della Direzione Marittima di Palermo.



Cronaca | 2026-05-05 19:56:00
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