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Cronaca
06/05/2026 11:46:00

Pantelleria, attestati falsi sulla sicurezza sul lavoro: tre denunce

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/pantelleria-attestati-falsi-sulla-sicurezza-sul-lavoro-tre-denunce-450.jpg

Controlli sulla sicurezza nei cantieri a Pantelleria: tre persone sono state denunciate dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Trapani per presunti falsi attestati di formazione.

 

L’attività ispettiva, condotta insieme ai militari della Stazione locale, ha riguardato una ditta impegnata in lavori edili nell’ambito di un appalto pubblico sull’isola. Durante le verifiche sarebbero emerse irregolarità negli attestati relativi ai corsi di formazione obbligatori, in particolare quelli antincendio e sulla sicurezza generale e specifica dei lavoratori.

 

Secondo quanto accertato, i documenti sarebbero stati rilasciati da una società di consulenza con sede in provincia di Catania, ma ritenuti verosimilmente non autentici.

Per questo motivo sono stati denunciati il legale rappresentante della società che ha emesso gli attestati, quello dell’impresa per cui venivano svolti i lavori e un ingegnere coinvolto nella vicenda.

 

Le indagini hanno consentito di risalire all’ente che avrebbe prodotto i certificati, facendo scattare ulteriori accertamenti. I tre sono indagati per falsità ideologica e materiale.

L’operazione rientra nei controlli periodici sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai cantieri e agli appalti pubblici.



Cronaca | 2026-05-05 19:56:00
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