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Cronaca
06/05/2026 08:10:00

Marsala: tentano di truffare gli anziani con un finto incidente dopo il prelievo alle Poste

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/marsala-tentano-di-truffare-gli-anziani-con-un-finto-incidente-dopo-il-prelievo-alle-poste-450.jpg

Nuovi tentativi di truffa agli anziani a Marsala. Si sono registrati due nuovi episodi ai danni di due persone. Due uomini si aggirerebbero nei pressi degli uffici postali della città, osservando i clienti – in particolare anziani – intenti a effettuare prelievi di denaro. Una volta individuata la potenziale vittima, i due la seguono in auto, aspettando il momento opportuno per entrare in azione.

 

Il copione sarebbe sempre lo stesso: simulare un lieve incidente stradale, una sorta di tamponamento, e accusare la vittima di aver causato il danno. A quel punto, i malviventi chiedono un risarcimento immediato in contanti, inizialmente quantificato in mille euro, per poi ridurre progressivamente la richiesta nel tentativo di ottenere comunque una somma di denaro.

 

Due episodi analoghi si sarebbero verificati nella stessa giornata. La prima vittima, un anziano, è riuscita a evitare il raggiro opponendosi con decisione. Poco dopo, lo stesso tentativo sarebbe stato messo in atto nei confronti di un suo amico.

 

In entrambi i casi, il piano dei truffatori è fallito grazie alla prontezza delle vittime. I due anziani, infatti, hanno respinto le accuse, sostenendo con fermezza di non aver provocato alcun incidente e minacciando di contattare i Carabinieri. A quel punto, i due uomini si sono rapidamente allontanati, facendo perdere le proprie tracce.

 

I fatti accaduti a Marsala riaccendono l’attenzione su un fenomeno purtroppo diffuso, che colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione. 

 



Cronaca | 2026-05-05 19:56:00
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