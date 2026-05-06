6 Maggio: Trump attacca il Papa, oggi Sempio interrogato, il funerale di Zanardi
E' il 6 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
Le sorelle Cappa sono state interrogate ieri a Milano in qualità di testimoni sul delitto di Garlasco. I loro legali dicono che ciascun colloquio è durato poco più di mezz’ora. Nessun fotografo è riuscito a beccarle, né all’entrata né all’uscita • Oggi verrà interrogato Andrea Sempio, l’indiziato principale della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Ha già detto tramite i suoi avvocati che non risponderà alle domande degli inquirenti • Trump ha detto (in tv) che «se dipendesse dal Papa, l’Iran avrebbe l’arma nucleare», e il Papa ha risposto (da Castel Gandolfo) che quello che fa è semplicemente annunciare il Vangelo • Una prima nave, di Maersk, è stata scortata dagli americani fuori dallo stretto di Hormuz grazie al Project Freedom, ma stanotte Trump ha annunciato la sospensione dell’operazione perché, dice, è vicino a un accordo con gli iraniani
• Una compagnia americana ha comprato in Groenlandia il più importante deposito di terre rare pesanti fuori dalla Cina • Domani Meloni incontrerà il primo ministro della Libia per parlare di gas e petrolio, dei quali il Paese è ricco • A Padova, nella basilica di Santa Giustina, si è celebrato il funerale di Alex Zanardi. Pioveva un po’. All’uscita della bara è risuonata la canzone Ti insegnerò a volare (Alex) di Vecchioni e Guccini • Un giudice israeliano, senza formalizzare alcuna accusa, ha stabilito che i due attivisti della Flotilla dovranno rimanere in carcere ancora sei giorni • Ieri in Ucraina sono state uccise almeno 22 persone dai raid russi • Una bambina della famiglia del bosco è finita in ospedale per una «patologia ostruttiva», ma verrà dimessa presto • Un giovane di 25 anni è morto annegato in un canale a Venezia, cadendoci dentro forse perché ubriaco • Uno studente pugliese è gravissimo dopo essere caduto dal balcone dell’hotel di Lignano dove alloggiava con la sua classe in gita • La Francia renderà più difficile il brevet, un test che è l’equivalente del nostro esame di terza media • Nella Lega un parlamentare su due è “moroso”, cioè non in regola con i pagamenti mensili al partito • La Cassazione ha reso definitiva l’assoluzione di Salvini nel caso Open Arms e ha confermato le condanne per i gestori e i proprietari della discoteca al centro della strage di Corinaldo • Il Csm ha bocciato la richiesta del governatore della Puglia Decaro di ingaggiare il suo predecessore Emiliano come consulente • Ieri sera a Belve crime Roberto Savi, considerato il capo della banda della Uno Bianca, ha sostenuto che dietro ai delitti c’erano i servizi segreti • La principessa Kate sarà in Italia il 13 e il 14 maggio, a Reggio Emilia, per parlare di salute e tutela dei bambini, campi nei quali la città è all’avanguardia • Nel primo trimestre 2026 Unicredit ha fatto un utile netto di 3,2 miliardi, a +16,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso • Peter Thiel, quello di Palantir, ha investito in una startup che costruirà data center galleggianti in mare • Durante la cena di Stato a Erevan Macron ha cantato La Bohème di Aznavour, accompagnato alla batteria dal premier armeno • È nato il terzo figlio di Cameron Diaz, che ha 53 anni, secondo i media americani grazie a una madre surrogata • L’Arsenal è la prima finalista di Champions. Battendo 1 a 0 l’Atletico Madrid si è qualificata per la finale del 30 maggio, contro il Paris Saint Germain o il Bayern Monaco • Achille Polonara, che da tempo è in cura per una leucemia, ha detto che lascia ufficialmente il basket giocato • Dolly Parton, 80 anni, ha cancellato i suoi concerti a Las Vegas per problemi di salute • È morto il flautista francese Michel Debost, aveva 92 anni
Titoli Corriere della sera: L’altolà del Papa a Trump la Repubblica: Trump alza lo scontro / il Papa: predico la pace La Stampa: Papa-Trump, alta tensione Il Sole 24 Ore: Nel piano casa del governo entrano / 53mila immobili residenziali pubblici Avvenire: «Predico il Vangelo» Il Messaggero: Trump, nuovo attacco al Papa Il Giornale: «Io, imam in Francia / e i partiti islamisti / Vogliono la sharia / l’Italia è in pericolo» Leggo: Trump a testa bassa contro il Papa Qn: Trump, altro schiaffo al Papa / Leone: ma io predico la pace Il Fatto: Niente più indagini se hai / un amico in Parlamento Libero: Scandalo foto osé false / Così infangano Giorgia La Verità: Buttati altri soldi nei film / Ma è Giuli o Franceschini? Il Mattino: Trump ancora contro il Papa il Quotidiano del Sud: Trump, accuse choc al Papa il manifesto: Santa pazienza Domani: «Annuncio la pace, critichi pure» / Leon XIV azzanna Donald Trump
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