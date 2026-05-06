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Cultura

» Cose di musica
06/05/2026 09:53:00

Ad Alcamo la XXVIII edizione del Concorso Lirico Internazionale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/ad-alcamo-la-xxviii-edizione-del-concorso-lirico-internazionale-450.jpg

Dal 7 al 10 maggio, la città ospita una delle competizioni canore più prestigiose della Sicilia. Domenica il Concerto di Gala con il Premio "Vissi d'Arte".

Quarantanove cantanti lirici provenienti da quindici nazioni. È il dato che misura, meglio di qualsiasi altro, la portata della XXVIII edizione del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici "Città di Alcamo", in programma dal 7 al 10 maggio 2026 al Teatro Cielo d'Alcamo.

La manifestazione, organizzata dall'Associazione Amici della Musica presieduta dal Comm. Dott. Francesco Bambina e patrocinata dal Comune di Alcamo, porta sul palcoscenico alcamese talenti da Armenia, Canada, Cina, Germania, Giappone, Stati Uniti, Messico e non solo, confermando il profilo internazionale che la competizione ha costruito nel corso di quasi tre decenni.

 

La giuria

A valutare i concorrenti sarà una commissione artistica di primo piano, presieduta dal soprano Desirèe Rancatore. Al suo fianco il direttore d'orchestra Daniele Moles e il mezzosoprano britannico Rachel O'Brien. La Commissione della Critica sarà invece coordinata da Gaetano Pennino, dirigente della Presidenza della Regione Siciliana, e composta da Maria Messana, Zhuo Ting Shi e Pietro Mariani.

 

I premi in palio

Il podio vale fino a 3.000 euro: il primo classificato incassa 3.000 €, il secondo 1.500 €, il terzo 1.000 €. A questi si aggiunge il Premio Speciale della Critica del valore di 1.000 €, offerto da Banca Don Rizzo.

Ma il valore reale per i finalisti va oltre il montepremi: i vincitori accederanno a un'audizione riservata presso l'agenzia Salvadei Opera & Concert, mentre l'Ente Luglio Musicale Trapanese assegnerà scritture artistiche per le proprie produzioni ai più meritevoli. Previste anche borse di studio promosse dai Club Service locali e concerti premio.

 

Il Concerto di Gala e il Premio "Vissi d'Arte"

La rassegna si chiude domenica 10 maggio alle 18.00 con il Concerto di Gala dei Vincitori, condotto dall'artista Sara Giglio. La serata ospiterà anche la cerimonia di conferimento del Premio Internazionale per la Cultura "Vissi d'Arte – Città di Alcamo", che quest'anno va alla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, in occasione dell'80° anniversario dello Statuto Speciale della Regione Siciliana.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.



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