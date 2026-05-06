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Antimafia
06/05/2026 07:34:00

Mafia: arrestati a Corleone il nipote di Totò Riina e altri due boss

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-05-2026/mafia-arrestati-a-corleone-il-nipote-di-toto-riina-e-altri-due-boss-450.jpg

A Corleone i carabinieri hanno arrestato Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote del boss Totò Riina, figura simbolo di Cosa Nostra nel territorio. L’ordinanza è stata emessa dal gip di Palermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Insieme a lui sono finiti in carcere anche Mario Gennaro, 54 anni, e Pietro Maniscalco, 63.

Secondo gli inquirenti, Grizzaffi avrebbe assunto negli anni un ruolo di vertice all’interno del mandamento mafioso di Corleone, raccogliendo l’eredità criminale dello zio e del suo storico alleato Bernardo Provenzano. Altri tre indagati restano a piede libero, dopo il rigetto delle misure cautelari richieste dalla procura.

 

Le accuse e il controllo del territorio

L’indagine, condotta tra il 2017 e il 2023, avrebbe ricostruito la struttura del clan corleonese e il sistema di potere esercitato sul territorio. L’accusa è di associazione mafiosa.

Secondo la procura, il gruppo avrebbe mantenuto il controllo attraverso intimidazioni e azioni mirate: furti, danneggiamenti e incendi di mezzi agricoli, ma anche pressioni per ottenere vantaggi economici, come dilazioni nei pagamenti dei debiti.

In alcuni casi, emerge dalle indagini, agricoltori e imprenditori locali avrebbero chiesto il via libera al presunto capo mandamento prima di acquistare terreni, segno di un’influenza ancora radicata.

 

Il ritorno della “mafia rurale”

Per gli investigatori, questi comportamenti confermerebbero la persistenza di una “mafia rurale”, capace di esercitare controllo nelle campagne e nelle attività agricole. Un modello che richiama le origini del potere costruito negli anni proprio da Riina e Provenzano, basato su consenso forzato, intimidazione e gestione delle risorse del territorio.

 



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