Marsala. Piccione lancia la sua candidatura: grande partecipazione all'apertura del comitato

06/05/2026 12:36:00

Grande partecipazione, giovedì 30 aprile, in via Francesco Crispi a Marsala, per l'inaugurazione del comitato elettorale di Duilio Piccione, candidato al Consiglio comunale nella lista della Lega a sostegno della candidata sindaco Giulia Adamo.

L'evento, pensato come momento di convivialità e presentazione ufficiale della candidatura, ha registrato una partecipazione superiore alle aspettative: la sede si è riempita già dalle prime ore della serata, con cittadini, simpatizzanti e sostenitori che hanno affollato i locali fino a tarda sera.

Sul palco, tra gli striscioni con lo slogan "Diamo voce a una nuova Marsala", Piccione ha presentato il suo progetto politico in vista delle prossime elezioni amministrative. A fare da sfondo, i manifesti della capolista Giulia Adamo con il suo motto: "Non prometto… Realizzo!".

Atmosfera calorosa, musica e un buffet hanno accompagnato la serata, trasformando l'apertura del comitato in un primo test di consenso sul territorio.

«È stato un segnale importante», commenta Piccione. «La risposta dei marsalesi ci dà energia e conferma che c'è voglia di partecipare, di cambiare e di costruire insieme una nuova Marsala».

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