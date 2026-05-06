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» Ambiente
06/05/2026 06:00:00

Trapani, georadar su viale delle Sirene: mappa 3D del sottosuolo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/trapani-georadar-su-viale-delle-sirene-mappa-3d-del-sottosuolo-450.jpg

Il sottosuolo di viale delle Sirene finisce sotto la lente del georadar dopo la voragine che ha sfiorato la tragedia. Sono partite le indagini disposte dal sindaco Giacomo Tranchida e dal dirigente Orazio Amenta: entro 48 ore arriverà una prima mappa 3D dei primi metri sotto la passeggiata, per capire cosa c’è davvero sotto.


Saremo in grado di avere una restituzione tridimensionale di eventuali sprofondamenti”, spiega Amenta. L’obiettivo è individuare vuoti, cavità e manufatti sepolti – vecchi scarichi, canalizzazioni o camere riempite – legati ai lavori di colmata del passato.


Il confronto tra la foto storica e quella attuale racconta già molto: un tempo lungo il fronte mare c’erano rientranze e strutture poi riempite e livellate, creando una base artificiale che oggi mostra tutta la sua fragilità. È proprio lì che il georadar cerca “anomalie invisibili”.


La ferita è ancora aperta: l’1 maggio, durante lo spazzamento meccanizzato, il marciapiede ha ceduto inghiottendo un mezzo. Un vuoto di circa tre metri sotto la superficie, impossibile da vedere. “La soletta reggeva al passaggio delle persone, ma non a un mezzo pesante”, chiarisce Amenta.


Dalle prime verifiche è emersa la rottura della fondazione del muro di contenimento, in un punto dove due strutture si incrociano. Da lì il mare e il tempo avrebbero eroso il materiale di riempimento. “Stiamo verificando se ci sono altri vuoti”, aggiunge il dirigente, “se ci sono interverremo rompendo e ricostruendo con pietrame e cemento”.

 


Sul posto anche momenti di tensione: “Il cantiere va ristretto, basta un attimo perché qualcuno cada dentro”, ha detto Vento Road Lilli. L’area è stata interdetta e messa in sicurezza, nel tratto interessato dal cedimento lungo la passeggiata.


Intanto i rilievi continuano con una tecnologia avanzata: 32 antenne e GPS per una scansione centimetrica fino a circa 4 metri di profondità. “Restituiamo lo stato di fatto, poi sarà confrontato con la storia del sito”, spiega il geofisico Tony Ardagna. La corsa è contro il tempo: l’obiettivo è riaprire viale delle Sirene per l’estate, mentre da settembre partiranno anche i lavori alla barriera soffolta per fermare l’erosione. 



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