Marsala Volley: la regia è nelle mani di Veronica Allasia

05/05/2026 09:00:00

Il mercato del Marsala Volley continua a muoversi con decisione e qualità. Il Direttore Sportivo Maurizio Buscaino annuncia ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Veronica Allasia che guiderà la regia della formazione azzurra per la prossima stagione agonistica. Torinese, classe 2000, Allasia non è un nome nuovo per i palcoscenici del grande volley. Il suo è un profilo di altissimo spessore, caratterizzato da una visione di gioco cristallina e da un’esperienza in Serie A2 che la pone di diritto tra le eccellenze del ruolo nella categoria.

Il percorso di Veronica Allasia in Italia è una successione di piazze prestigiose: Pinerolo, Martignacco, Mondovì e Concorezzo. Club dove la palleggiatrice piemontese ha saputo dimostrare carattere e precisione, diventando un punto di riferimento tattico costante. Nelle ultime stagioni, Allasia ha scelto di arricchire il proprio bagaglio tecnico e umano all’estero, misurandosi con campionati internazionali di alto livello, prima in Grecia con l’AO Lamia (mezza stagione nel 2024/25) e, nell'ultima appena conclusa, in Polonia con la maglia del Netland Kalisz.

Il ritorno in Italia di Veronica Allasia coincide con una scelta strategica fondamentale, il ricongiungimento con Coach Dino Guadalupi. I due hanno già condiviso un'importante ed entusiasmante parentesi ad Olbia, dove la sintonia tra la visione del tecnico e le mani della regista ha dato frutti eccellenti. Proprio questa profonda conoscenza reciproca rappresenta la garanzia di un progetto tecnico solido. Allasia conosce perfettamente la filosofia di gioco di Guadalupi, fattore che le permetterà di prendere in mano le redini del gioco lilybetano con rapidità ed efficacia sin dai primi giorni di ritiro.

“Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Marsala, una società storica nella pallavolo, dichiara Veronica Allasia. Mi è stato presentato un ottimo progetto e sono sicura che ci sono tutte le potenzialità di fare bene in questo campionato molto competitivo. Sono pronta a mettermi in gioco e lottare per raggiungere gli obiettivi posti”.





