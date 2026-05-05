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05/05/2026 10:12:00

La Valle del Belìce arriva alla 1000 Miglia: l'olio Monòlium è Official Supplier 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-04-2026/la-valle-del-belice-arriva-alla-1000-miglia-l-olio-monolium-e-official-supplier-2026-450.jpg

Dalla Sicilia occidentale a Brescia, passando per Roma. Monòlium, olio extravergine DOP prodotto dalla famiglia Di Pietra nella Valle del Belìce, entra ufficialmente tra i partner della manifestazione automobilistica più celebre del mondo.

 

Un prodotto del territorio trapanese sbarca sulla scena internazionale. Monòlium, extravergine DOP Valle del Belìce ottenuto da monocultivar Nocellara, sarà Official Supplier della 1000 Miglia 2026 — la storica corsa che dal 1927 attraversa l'Italia per oltre 1.600 chilometri, da Brescia a Roma e ritorno, tra vetture d'epoca ed equipaggi provenienti da tutto il mondo.

La presenza del marchio siciliano si estenderà lungo l'intero percorso della manifestazione, con punti di contatto nei momenti chiave dell'evento. Dietro al prodotto c'è una storia di famiglia e di territorio: olive Nocellara coltivate su suoli calcarei della Valle del Belìce, raccolta e molitura effettuate nella stessa giornata, estrazione a freddo e filiera interamente controllata. Un olio che, fino a poco tempo fa, era rimasto a uso privato della famiglia Di Pietra.

La denominazione DOP Valle del Belìce tutela una delle produzioni olivicole più riconoscibili della Sicilia occidentale, legata in modo esclusivo alla cultivar Nocellara del Belìce e a un'area geografica precisa tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo. Che un'etichetta nata in questo territorio entri nel programma di partnership di un evento come la 1000 Miglia — selettivo per definizione — è una notizia che va oltre il singolo brand.

«Per tre generazioni questo olio è rimasto una riserva privata della nostra famiglia», ha dichiarato Giuseppe Di Pietra, custode della Riserva Monòlium. «Entrare oggi nella 1000 Miglia significa aprire questo patrimonio in un contesto che ne rispecchia pienamente i valori: storia, identità e ricerca dell'eccellenza.»

La partecipazione alla 1000 Miglia è parte di una strategia di posizionamento nel segmento alto di gamma. Ma porta con sé anche un effetto più ampio: il nome della Valle del Belìce — e della Sicilia occidentale — accompagnerà un evento seguito a livello internazionale, dentro e fuori dai circuiti dell'enogastronomia.

Ulteriori informazioni su www.monolium.it



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