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Cultura

» Tempo libero
05/05/2026 12:27:00

Alcamo, Festa della mamma in biblioteca: laboratorio per bimbi il 8 maggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/alcamo-festa-della-mamma-in-biblioteca-laboratorio-per-bimbi-il-8-maggio-450.jpg

Ad Alcamo la Festa della mamma si celebra in biblioteca. Venerdì 8 maggio, a partire dalle 16, la Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino” apre le porte ai più piccoli per un pomeriggio dedicato alle mamme, tra letture e attività creative.

L’iniziativa è rivolta ai bambini da 0 a 6 anni e rientra nel programma “Nati per leggere”. Un appuntamento pensato per condividere un momento semplice ma significativo, costruito attorno ai libri e al rapporto tra genitori e figli.

L’appuntamento in biblioteca

L’evento si svolgerà nella sala bimbi della Biblioteca Civica, al Collegio dei Gesuiti. Il tema scelto è quello delle storie e della creatività: “tra libri avventurosi e pagine incantate, per costruire sorprese colorate”.

Un laboratorio che unisce lettura e manualità, con l’obiettivo di far vivere ai bambini un’esperienza legata alla festa della mamma.

Come partecipare

La partecipazione è su prenotazione. È possibile iscriversi telefonando allo 0924/590690 oppure scrivendo all’indirizzo mail prenotazione.bibliotecacivica@comune.alcamo.tp.it.

L’evento è gratuito ma con posti limitati, proprio per garantire la qualità dell’esperienza per i bambini.



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