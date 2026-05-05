Marsala, addio a Michele Sala

05/05/2026 17:23:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Michele Sala, di 77 anni.

Nato il 10 agosto 1948, si è spento improvvisamente, lasciando un vuoto profondo nella comunità marsalese. Già stimato funzionario della Banca Unicredit di Marsala, è stato tra i soci fondatori dello Sporting Club Marsala.

Appassionato di storia della città, uomo di grande signorilità e sensibilità, viene ricordato per il tratto umano che lo ha sempre contraddistinto e per i rapporti autentici costruiti nel corso della sua vita.

Lascia la moglie Carla Giustolisi e i figli Antonio, Elena e Luisa.

I funerali saranno celebrati giovedì 7 maggio 2026 alle ore 11:00 presso la Chiesa Madre.

Il servizio funebre è curato dalle onoranze funebri Angileri.