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Se ne sono andati

Se ne sono andati
05/05/2026 17:23:00

Marsala, addio a Michele Sala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/marsala-addio-a-michele-sala-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Michele Sala, di 77 anni.

 

Nato il 10 agosto 1948, si è spento improvvisamente, lasciando un vuoto profondo nella comunità marsalese. Già stimato funzionario della Banca Unicredit di Marsala, è stato tra i soci fondatori dello Sporting Club Marsala.

 

Appassionato di storia della città,  uomo di grande signorilità e sensibilità, viene ricordato per il tratto umano che lo ha sempre contraddistinto e per i rapporti autentici costruiti nel corso della sua vita.

 

Lascia la moglie Carla Giustolisi e i figli Antonio, Elena e Luisa.

 

I funerali saranno celebrati giovedì 7 maggio 2026 alle ore 11:00 presso la Chiesa Madre.

 

Il servizio funebre è curato dalle onoranze funebri Angileri.


Se ne sono andati | 2026-05-04 13:17:00
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