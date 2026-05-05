Trapani, scuola protagonista: educazione alla pesca e medaglie nello sport

05/05/2026 09:00:00

Doppio appuntamento con il mondo della scuola nel Trapanese, tra formazione sul territorio e risultati sportivi di rilievo.

A Trapani si è concluso il progetto “PPC 2025 – Piano di Produzione e Commercializzazione”, con una conferenza stampa finale che si è svolta il 30 aprile all’ittiturismo La Tramontana. L’iniziativa, finanziata nell’ambito del programma FEAMPA 2021–2027, ha coinvolto studenti di tre istituti del territorio con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del settore ittico locale.

Durante l’incontro sono stati presentati i risultati delle attività, tra cui workshop multimediali dedicati ai temi della pesca, della tracciabilità e della sicurezza alimentare. Il progetto ha previsto anche esperienze sul campo, con visite nelle marinerie e nei luoghi della filiera, offrendo agli studenti un contatto diretto con il comparto produttivo. Tra le azioni realizzate anche un sito web dedicato alla divulgazione dei contenuti.

Dalla formazione al campo sportivo. A Palermo, allo Stadio delle Palme, si sono svolte le finali regionali di atletica dei Giochi della Gioventù, con ottimi risultati per la provincia di Trapani. In particolare, a distinguersi è stata Letizia Borelli, studentessa dell’Istituto comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano, che ha vinto la gara degli 80 metri qualificandosi per le finali nazionali di Roma.

Un traguardo che premia non solo il talento della giovane atleta, ma anche il lavoro della scuola, da anni impegnata nella promozione dello sport e di stili di vita sani, con attenzione anche all’educazione alimentare e al rispetto dell’ambiente.

Due esperienze diverse, ma unite da un filo comune: il ruolo della scuola come spazio di crescita, tra conoscenza del territorio e valorizzazione delle capacità dei giovani.



