Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
05/05/2026 14:00:00

Scuola, FLC CGIL Sicilia in piazza il 7 maggio contro la riforma istituti tecnici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/scuola-flc-cgil-sicilia-in-piazza-il-7-maggio-contro-la-riforma-istituti-tecnici-450.jpg

La FLC CGIL Sicilia torna in piazza per contrastare quella che definisce una progressiva erosione dell’istruzione tecnica. In occasione dello sciopero dell’intera giornata, proclamato per tutto il personale degli istituti tecnici dell’Area e del comparto “Istruzione e Ricerca” – Settore Scuola, il sindacato ha organizzato un sit-in per mercoledì 7 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00, davanti alla sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in via Fattori 60 a Palermo.

La mobilitazione arriva dopo il fallimento del tentativo di conciliazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero del Lavoro, un passaggio che ha segnato una rottura nel confronto istituzionale.

 

Alla base dello sciopero, l’assenza di risposte ritenute adeguate rispetto agli effetti della riforma, accusata di incidere negativamente sulla qualità della didattica, sulle condizioni di lavoro e sui livelli occupazionali. Secondo il sindacato, i correttivi finora proposti – in particolare su orari e risorse – risultano insufficienti e non affrontano il nodo centrale: la necessità di una revisione complessiva del provvedimento.

 

“La mobilitazione del 7 maggio – dichiara il segretario generale, Adriano Rizza – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di protesta già avviato. In assenza di segnali concreti da parte del Ministero, siamo pronti a mettere in campo nuove iniziative”.

Durante il sit-in, una delegazione del sindacato consegnerà all’Ufficio Scolastico Regionale e alle Prefetture siciliane un documento con cui si chiede un intervento strutturale a tutela della qualità dell’istruzione tecnica e dei diritti del personale scolastico.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana