Mazara, celebra Santa Gemma: al via i festeggiamenti nel segno dell’amore

05/05/2026 13:00:00

A Mazara del Vallo si apre un intenso periodo di spiritualità in onore di Santa Gemma Galgani. A partire da giovedì 7 maggio, presso la parrocchia a lei dedicata in via Castelvetrano, prenderanno il via i festeggiamenti ispirati al tema “L’AMORE FA TUTTO”.

Fino al 15 maggio, la comunità sarà accompagnata ogni giorno da momenti di preghiera, tra Santo Rosario, Novena e Celebrazione Eucaristica, offrendo ai fedeli un’occasione concreta di raccoglimento e rinnovamento interiore.

Gli appuntamenti principali

Il programma si apre giovedì 7 maggio con la giornata vocazionale: alle ore 15:00 è prevista la Coroncina della Divina Misericordia con esposizione del Santissimo Sacramento e preghiere per le vocazioni.

Venerdì 8 maggio, alle ore 18:30, la Celebrazione Eucaristica si terrà presso il Santuario Diocesano di San Vito in riva al mare, ricordando il XXXIII anniversario della visita pastorale di Giovanni Paolo II e il primo anniversario dell’elezione di Papa Leone XIV.

Sabato 9 maggio, alle ore 19:00, si celebrerà la Messa con l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi.

Tradizione e condivisione

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, a partire dalle ore 16:00 si svolgerà la IV edizione della gara “Il Dolce di Santa Gemma”, un momento di festa e partecipazione aperto a tutta la comunità.

Il 13 maggio, giornata dedicata alla Madonna di Fatima, alle ore 17:30 si terranno il lucernario e il Rosario animato dai ragazzi del catechismo, seguiti dalla Celebrazione Eucaristica.

La vigilia della solennità

Venerdì 15 maggio sarà dedicato alla preparazione spirituale alla festa: dalle ore 17:00 si terranno l’incontro dell’Apostolato della Preghiera, l’Adorazione Eucaristica e la celebrazione dei Primi Vespri, seguiti dalla Messa vespertina e da una preghiera particolare per i defunti.

Il giorno della festa

Sabato 16 maggio si celebrerà la Solennità di Santa Gemma con due Celebrazioni Eucaristiche, alle ore 9:30 e alle ore 19:00. La Messa serale sarà arricchita dal tradizionale rito di accensione della lampada votiva, dall’atto di affidamento alla Santa Patrona e dalla consegna del Premio “GEMMA 2026”.

Il messaggio del parroco

Nel suo messaggio alla comunità, il parroco don Franco Geraldo Caruso ha sottolineato il valore profondo della festa, definendola «un tempo di grazia per riscoprire l’essenziale della vita cristiana, lasciandosi guidare dall’amore di Cristo, che davvero fa tutto e rinnova ogni cosa».



