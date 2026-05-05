Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
05/05/2026 13:00:00

Mazara, celebra Santa Gemma: al via i festeggiamenti nel segno dell’amore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/mazara-celebra-santa-gemma-al-via-i-festeggiamenti-nel-segno-dell-amore-450.jpg

A Mazara del Vallo si apre un intenso periodo di spiritualità in onore di Santa Gemma Galgani. A partire da giovedì 7 maggio, presso la parrocchia a lei dedicata in via Castelvetrano, prenderanno il via i festeggiamenti ispirati al tema “L’AMORE FA TUTTO”.

Fino al 15 maggio, la comunità sarà accompagnata ogni giorno da momenti di preghiera, tra Santo Rosario, Novena e Celebrazione Eucaristica, offrendo ai fedeli un’occasione concreta di raccoglimento e rinnovamento interiore.

 

Gli appuntamenti principali

Il programma si apre giovedì 7 maggio con la giornata vocazionale: alle ore 15:00 è prevista la Coroncina della Divina Misericordia con esposizione del Santissimo Sacramento e preghiere per le vocazioni.

Venerdì 8 maggio, alle ore 18:30, la Celebrazione Eucaristica si terrà presso il Santuario Diocesano di San Vito in riva al mare, ricordando il XXXIII anniversario della visita pastorale di Giovanni Paolo II e il primo anniversario dell’elezione di Papa Leone XIV.

Sabato 9 maggio, alle ore 19:00, si celebrerà la Messa con l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi.

 

Tradizione e condivisione

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, a partire dalle ore 16:00 si svolgerà la IV edizione della gara “Il Dolce di Santa Gemma”, un momento di festa e partecipazione aperto a tutta la comunità.

Il 13 maggio, giornata dedicata alla Madonna di Fatima, alle ore 17:30 si terranno il lucernario e il Rosario animato dai ragazzi del catechismo, seguiti dalla Celebrazione Eucaristica.

 

La vigilia della solennità

Venerdì 15 maggio sarà dedicato alla preparazione spirituale alla festa: dalle ore 17:00 si terranno l’incontro dell’Apostolato della Preghiera, l’Adorazione Eucaristica e la celebrazione dei Primi Vespri, seguiti dalla Messa vespertina e da una preghiera particolare per i defunti.

 

Il giorno della festa

Sabato 16 maggio si celebrerà la Solennità di Santa Gemma con due Celebrazioni Eucaristiche, alle ore 9:30 e alle ore 19:00. La Messa serale sarà arricchita dal tradizionale rito di accensione della lampada votiva, dall’atto di affidamento alla Santa Patrona e dalla consegna del Premio “GEMMA 2026”.

 

Il messaggio del parroco

Nel suo messaggio alla comunità, il parroco don Franco Geraldo Caruso ha sottolineato il valore profondo della festa, definendola «un tempo di grazia per riscoprire l’essenziale della vita cristiana, lasciandosi guidare dall’amore di Cristo, che davvero fa tutto e rinnova ogni cosa».



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana