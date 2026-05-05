Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
05/05/2026 06:00:00

Niente processi, nè condanne. Il Sindaco Grillo reinventa la biografia di Craxi 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-05-2026/niente-processi-ne-condanne-il-sindaco-grillo-reinventa-la-biografia-di-craxi-450.jpg

Ha reinventato la sua vita politica, perché non farlo con gli altri? E così il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, si appresta a intitolare un’area a Bettino Craxi. E lo fa con una biografia del noto politico con tante omissioni e nessuna citazione degli scandali, dei processi e delle condanne che travolsero Craxi, il Psi e tutta la Prima Repubblica, della quale Grillo, già a vent’anni, d’altronde, faceva parte.

Tra l’altro c’è anche una involontaria ironia nell’intitolare un’area urbana a Craxi… vicino al comando della polizia locale.

 

 Un parco intitolato a Bettino Craxi, con tanto di decreto sindacale già firmato. Ma più che il nome scelto, a far discutere è la storia che lo accompagna. O meglio: quella che non c’è.

Il sindaco Massimo Grillo ha deciso di dedicare un’area verde – proprio accanto al comando della Polizia Municipale – all’ex leader socialista. La scelta è contenuta nel decreto dell’10 marzo 2026 . Ma è la nota biografica allegata all’atto a sollevare più di un interrogativo.

 

determina parco craxi marsala by Redazione Tp24 

 

Una biografia “selettiva”

Nel documento ufficiale, la figura di Bettino Craxi viene raccontata attraverso tappe politiche, incarichi e successi istituzionali. Una narrazione lineare, celebrativa, senza ombre.

Si arriva fino alla fine, dove si legge che Craxi “scompare da esule” ad Hammamet nel 2000 .

E qui si apre il problema.

Perché quella parola – “esule” – non è neutra. È una scelta precisa. E soprattutto è una scelta che omette fatti centrali e documentati della storia italiana recente.

 

Le omissioni che pesano

Nella biografia ufficiale non c’è traccia di elementi fondamentali:

Craxi fu condannato in via definitiva per corruzione e finanziamento illecito, per un totale di 10 anni.

Al momento della morte si trovava ad Hammamet da latitante, non da “esule”.

Su di lui pendevano anche altri procedimenti, poi estinti per la morte.

Non sono dettagli. Sono il cuore della sua vicenda giudiziaria e politica, quella che ha segnato la fine della Prima Repubblica.

 

NotaBiograficaOn.BettinoCraxiPresidentedelConsiglio by Redazione Tp24 

 

Esule o latitante?

La distinzione non è solo semantica. Raccontare Craxi come “esule” significa trasformare una permanenza all’estero durante procedimenti e dopo condanne definitive in una narrazione politica.

Diverso è il dato storico: una latitanza riconosciuta, con sentenze passate in giudicato.

Una biografia istituzionale, soprattutto se allegata a un atto pubblico, dovrebbe attenersi ai fatti verificabili. Non selezionarli. La versione allegata omette elementi giudiziari rilevanti e adotta una formulazione che attenua il dato storico della latitanza e delle condanne definitive.”

 

Il parco (e l’ironia involontaria)

C’è poi un dettaglio che, a Marsala, non è passato inosservato. L’area individuata per l’intitolazione è quella che fiancheggia via Dante Alighieri, proprio davanti al comando della Polizia Municipale .

Un’accostamento che qualcuno ha già definito, con una certa ironia, quantomeno curioso.

 

Una scelta che riapre il dibattito

Intitolare uno spazio pubblico è sempre una scelta politica e culturale. Ma lo è ancora di più quando riguarda figure controverse.

E allora la questione non è solo “se” dedicare un parco a Craxi. Ma “come” raccontarlo.

Perché la memoria pubblica non può permettersi versioni parziali. Soprattutto quando diventano atti ufficiali.



Politica | 2026-05-04 18:02:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-05-2026/de-santis-e-marzia-patti-caro-nemico-ti-scrivo-250.jpg

De Santis e Marzia Patti: "caro nemico ti scrivo"

Caro nemico, ti scrivo.Non c’è formula più adatta per raccontare lo scambio epistolare, a mezzo social, che nelle ultime ore ha messo a confronto Giovanni De Santis e Marzia Patti.Perché, sotto la stima dichiarata e sotto...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777037272-0-essepiauto-lancia-il-sottocosto-un-auto-elettrica-nuova-a-meno-di-35-000-euro-usato-garantito-da-9-000.jpg

Essepiauto lancia il sottocosto: un'auto elettrica nuova a meno di...