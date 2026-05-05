È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

05/05/2026 11:10:00

Lo Studio Fotografico Giattino di Marsala ha un nuovo sito. All'indirizzo fotogiattino.it è online la versione aggiornata della piattaforma digitale dello studio fondato da Giovanni Giattino, fotografo marsalese con oltre trent'anni di attività e un curriculum che include riconoscimenti della FEP – Federation of European Photographers, mostre a New York e Pechino e premi nelle categorie matrimonio, reportage e ritratto. Il progetto digitale è stato realizzato da Bussola Agency.

Il sito è strutturato in sezioni distinte, ciascuna dedicata a un ambito specifico del lavoro dello studio.

Real wedding è il cuore dell'offerta: reportage di matrimonio in tutta la provincia di Trapani — da Marsala a Erice, fino alle Egadi — con fotografia e video in HD. Lo stile è narrativo e discreto, costruito sull'ascolto e sulla capacità di cogliere i gesti autentici senza interferire con il ritmo della giornata. La consegna avviene in alta risoluzione tramite una galleria privata accessibile dagli sposi.

Ritratti e Family portraits sono le sezioni dedicate alle persone: ritratti individuali — in esterno o in sala posa — e sessioni di famiglia pensate per raccontare relazioni e affetti senza costruire scene artificiali.

L'approccio è lo stesso del reportage: osservazione, rispetto dei tempi, naturalezza.

Reportage raccoglie il lavoro documentaristico dello studio: eventi, cerimonie, contesti culturali e sociali raccontati con coerenza visiva e rispetto della spontaneità.

Industry è la sezione dedicata alle aziende: fotografia professionale per il web e la comunicazione d'impresa, con attenzione agli spazi produttivi, ai macchinari e alle persone che lavorano in azienda.

Chiude il menu Academy-Lux, il corso di fotografia organizzato dallo studio, rivolto a principianti, appassionati e a chi vuole migliorare la qualità degli scatti con smartphone o fotocamera digitale. Il programma — tenuto da Giovanni Giattino — copre le basi tecniche (tempi, diaframma, ISO), l'uso della luce, la composizione e l'introduzione al reportage e alla street photography. I gruppi sono ristretti per garantire un'attenzione personalizzata.

Una sezione a parte — accessibile tramite sottodominio dedicato — è l'area riservata per gli sposi, che permette di rivedere e scaricare le immagini del proprio matrimonio in modo semplice e privato.

«Il sito nuovo non è una vetrina. È un modo per raccontare come lavoriamo prima ancora di incontrarci. Abbiamo voluto che ogni sezione fosse chiara: matrimoni, ritratti, fotografia industriale, i corsi. Chi arriva qui deve già capire cosa possiamo fare insieme — e decidere se il nostro approccio fa al caso suo.» — Giovanni Giattino

Lo studio si trova in Corso Amendola 46 a Marsala. Contatti: 0923 953666 — 345 9213018 — info@fotogiattino.it.

Maggiori informazioni su www.fotogiattino.it.



