"Marsala ha bisogno di pace, non di tribunali"

05/05/2026 02:00:00

Gentile direttore di TP24,

l’episodio avvenuto nei giorni scorsi su un autobus della nostra città ha scatenato la solita, inevitabile scia di commenti. Da una parte chi punta il dito contro l’autista, dall’altra chi invoca punizioni esemplari per il giovane coinvolto. Siamo diventati spettatori di un’arena permanente, pronti a dividerci in fazioni pro o contro, alimentando una spirale di separazione che sembra non avere mai fine.

Ma fermiamoci un istante. Mentre il mondo intero sembra barcollare sull’orlo di un conflitto globale, abbiamo davvero bisogno di riversare altro odio e altra rabbia nelle nostre strade, sui nostri mezzi pubblici, nelle nostre conversazioni?

Quello che vediamo è spesso solo la punta di un iceberg fatto di stanchezza e fragilità. Da un lato c’è un lavoratore, un autista forse esausto da turni massacranti, dal confronto quotidiano con l’inciviltà o da preoccupazioni personali che restano chiuse in cabina con lui. Dall’altro c’è un ragazzo, figlio di una generazione che sta crescendo in un mondo troppo veloce, arido e complesso, dove farsi strada e trovare un’identità diventa spesso una lotta combattuta con mezzi inopportuni e controproducenti.

Invece di invocare denunce, carte bollate e gogne social, vorrei provare a immaginare un finale diverso. Un lieto fine che non sia scritto da un giudice, ma dal cuore dei protagonisti.

Nel mondo che mi piace immaginare, la famiglia del ragazzo non cercherebbe la via legale come prima risposta, ma alzerebbe il telefono per contattare quell’autista. Vorrei immaginare dei genitori che porgono scuse sincere per il comportamento del figlio, riconoscendo l’errore oltre ogni giustificazione. E vorrei immaginare che quell’autista, di fronte a un gesto di così alta dignità, senta crollare il muro della difesa e ammetta a sua volta: "Ho sbagliato anche io, chiedo perdono al ragazzo".

Sarebbe una vittoria per tutta Marsala. Insegnerebbe a noi tutti che la pace non si costruisce solo nei palazzi della diplomazia internazionale, ma partendo dal sedile di un autobus, dal coraggio di tendere la mano e dalla capacità di riconoscere l'umanità nell'altro, anche quando sbaglia. Abbiamo già abbastanza macerie intorno a noi; non trasformiamo anche la nostra comunità in un campo di battaglia.

Luca Algozino







