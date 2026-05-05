"A Marsala cantieri aperti e poca sicurezza stradale, perché non lavorare dopo le 20?"

05/05/2026 15:00:00

Gentile Direttore di Tp24,

sono un cittadino marsalese e Le scrivo in merito alla situazione attuale della città. Negli ultimi mesi ho notato la presenza di numerosi cantieri aperti con l’obiettivo di migliorarne il decoro e la funzionalità. Si tratta senza dubbio di un segnale positivo, che merita apprezzamento.

Tuttavia, non posso fare a meno di osservare come tali lavori stiano causando notevoli disagi alla circolazione stradale e, soprattutto, un aumento del rischio di incidenti. A questo proposito, mi permetto di porre una domanda anche agli altri lettori: non sarebbe più opportuno programmare questi interventi nelle ore serali, ad esempio dopo le 20:00?

Abitando in periferia, posso testimoniare che nelle contrade, dopo tale orario, il traffico si riduce sensibilmente — fino al 90% in meno. Una diversa organizzazione dei lavori potrebbe quindi contribuire a migliorare la sicurezza sia per gli operai impegnati nei cantieri sia per gli automobilisti.

La mia riflessione nasce anche dal fatto che, recentemente, si sono verificati alcuni incidenti proprio in prossimità delle aree di lavoro. È vero che spesso la distrazione alla guida, complice anche il ritmo frenetico della vita quotidiana, rappresenta una delle principali cause di tali episodi; tuttavia, ritengo che una migliore gestione degli orari dei cantieri potrebbe ridurre significativamente questi rischi.

Davide Russo



