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Cronaca

» Incidenti
05/05/2026 19:55:00

Schianto sull’A21, muore un 69enne originario del Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/schianto-sull-a21-muore-un-69enne-originario-del-trapanese-450.jpg

Tragedia sull’autostrada nel Nord Italia. Un uomo di 69 anni, originario della provincia di Trapani ma residente nel Piacentino, ha perso la vita oggi in un grave incidente stradale avvenuto lungo l’A21 Torino-Piacenza. L’impatto si è verificato nei pressi di Stradella, in provincia di Pavia, sulla carreggiata in direzione Piacenza.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’uomo era alla guida della propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente contro una bisarca. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo.

 

I soccorsi e il ricovero

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le condizioni del 69enne sono apparse subito disperate: estratto dalle lamiere, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove però è morto poco dopo il ricovero.

 

Ferito l’autista della bisarca

 

Coinvolto nell’incidente anche il conducente della bisarca, un uomo di 59 anni, trasferito all’ospedale di Voghera. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

 

Traffico rallentato e indagini in corso

 

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico per diverse ore nel primo pomeriggio, con la circolazione tornata alla normalità solo successivamente. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

Una nuova vittima della strada, lontano dalla sua terra d’origine, ma con radici nel Trapanese.

 

 

 

 

 

 

 



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