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Politica

» Elezioni
05/05/2026 09:46:00

Marsala, sorteggiata la scheda elettorale: ecco com'è

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/marsala-sorteggiata-la-scheda-elettorale-ecco-com-e-450.jpg

Adesso c’è anche l’ordine ufficiale sulla scheda. Dopo il sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale di Marsala, è stato definito il posizionamento dei candidati sindaco e delle liste per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

 

Il verbale, redatto il 30 aprile, ha stabilito con il classico sistema delle urne (nomi da una parte, numeri dall’altra) l’ordine definitivo che gli elettori troveranno sulla scheda .

 

L’ordine dei candidati sindaco

 

Ecco come appariranno:

  • Andreana Maria Patti
  • Giulia Adamo
  • Massimo Vincenzo Grillo
  • Leonardo Curatolo

    •  

    Le liste collegate

     

    Il sorteggio ha definito anche l’ordine delle 18 liste.

     

    Andreana Patti (7 liste)
    Compatti per Marsala (1), Progettiamo Marsala (2), Partito Democratico (8), Marsala Civica – Sud chiama Nord (10), Si muove la città (11), Movimento 5 Stelle – Avanti Marsala PSI (12), Alleanza Verdi e Sinistra (14)

     

    Giulia Adamo (6 liste)
    Movimento Popolare Arcobaleno (4), Forza Italia (9), Coraggio e Passione per Marsala (13), Noi Moderati (15), Lega (16), Fratelli d’Italia (18)

     

    Massimo Grillo (4 liste)
    Vivere la città (3), Lilibeo Viva (5), Liberi (6), Unione di Centro (7)

     

    Leonardo Curatolo (1 lista)
    Marsala Futura (17)

     

    Come si vota: guida semplice

     

    La scheda, come da fac-simile, presenta i candidati sindaco con accanto le liste collegate. Ma attenzione: le modalità di voto sono diverse, e non tutte così intuitive.

     

    Si può votare in tre modi:

    • Solo il sindaco: tracciando una X sul nome del candidato
    • Sindaco + lista collegata: mettendo una X sul simbolo della lista (vale anche per il sindaco)
    • Voto disgiunto: è possibile votare un sindaco e una lista che sostiene un altro candidato. Sì, si può “mischiare”

     

    Le preferenze

    Per il Consiglio comunale si possono esprimere fino a due preferenze, scrivendo i nomi dei candidati della stessa lista.

    Ma c’è una regola importante:

    • Se si esprimono due preferenze, devono riguardare un uomo e una donna
    • Se si indicano due candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata

    Si può anche esprimere una sola preferenza, oppure nessuna.

     



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