Marsala 2026: Patti svela squadra e programma, Grillo e le piazze, Adamo e la Lega

05/05/2026 06:00:00

Questa mattina la candidata a sindaca di Marsala Andreana Patti presenta, in conferenza stampa, il programma elettorale e gli assessori designati.

Sono quattro gli assessori: Linda Licari per il PD, Daniele Nuccio per AVS, due tecnici che Patti ha deciso di indicare come proprio riferimento, si tratta del Generale Salvatore Vullo, l’imprenditore Enrico La Sala. L’appuntamento è alle ore 10.30, presso la sede del comitato elettorale di via Mario Nuccio n. 79.

Ferrantelli: sala piena a sostegno di Grillo sindaco

Domenica pomeriggio il consigliere comunale uscente, Pino Ferrantelli, ha riunito i vertici del partito. Presenti Decio Terrana, Franco Regina, rispettivamente responsabile regionale e provinciale dell’UDC. La lista ospita i due uscenti, Ferrantelli e Gaspare Di Girolamo.

Ha riunito Ferrantelli oltre 500 persone, segno di un consenso che il consigliere porta con sé negli anni: “Grazie a tutti i miei elettori che sanno fare sempre la differenza! È stato davvero emozionante vedervi in una folla oceanica entusiasmanti, premurosi e affettuosi. Insieme vinceremo!!”.

E nella giornata di sabato pomeriggio il sindaco uscente e ricandidato per il bis, Massimo Grillo, ha ripresentato le quattro liste in suo sostengo: Liberi, UDC, Vivere Marsala, Lilibeo Viva.

Evento abbastanza partecipato, ed è Grillo ad essere soddisfatto: “Le immagini raccontano meglio di tante parole. Inaugurazione del comitato, presentazione della brochure, incontri, ascolto. Le opere parlano da sé. E raccontano il cambiamento che è già iniziato Marsala cambia, il futuro prende forma”.

Lusa Sammartino a Marsala per Adamo

Mercoledì 6 maggio, alle ore 19.30, al comitato elettorale di Giulia Adamo in via Crispi, l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino(LEGA) presenzierà alla presentazione della lista della Lega e sarà anche occasione per parlare di agricoltura e fare il punto della situazione a Marsala e in provincia di Trapani.

Un sostegno diretto quindi alla candidata sindaca del centro destra, Giulia Adamo.

Curatolo, lettera ai cittadini

Leonardo Curatolo, candidato sindaco con la lista Marsala Futura, sta affrontando una campagna elettorale da outsider. Ha scritto una lettera rivolgendosi direttamente ai cittadini marsalesi: “La mia non è stata una vita ordinaria. Dopo la perdita di mio padre e l'abbandono di mia madre, sono cresciuto lontano dalla mia terra, passando da un collegio all’altro. Sono diventato uomo a soli 5 anni, conoscendo troppo presto il peso delle umiliazioni e dell’isolamento. Per anni sono stato additato come un "malvaggeddru", un emarginato.

In Sicilia, se non appartieni alle famiglie "giuste", la società prova a metterti in disparte. Ma in quei collegi, da cui scappai a 13 anni, ho imparato la lezione più importante: la vita non ti regala nulla. Se vuoi qualcosa, devi lottare, sudare e avere il coraggio di ridere quando vorresti piangere. Ho lavorato ovunque: nei campi, come fornaio, lavapiatti, muratore e camionista. Ogni goccia di sudore mi ha insegnato il valore del pane e del lavoro onesto. Ho servito la nostra Patria come Sottufficiale della Marina Militare, anche oltre i confini nazionali, per onorare il valore dell'Italia. Successivamente, la vita mi ha premiato: sono diventato un imprenditore riconosciuto a livello internazionale, contribuendo a portare l’eccellenza del "Made in Italy" nel mondo.

Perché mi candido a Sindaco? Il cordone ombelicale con Marsala non si è mai spezzato”.



