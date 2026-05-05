Trapani, Festa delle Famiglie al Chiostro San Domenico: diritti, musica e inclusione

05/05/2026 09:48:00

Sarà il Chiostro di San Domenico ad ospitare domenica 17 maggio la tappa siciliana della Festa delle Famiglie 2026, l’iniziativa nazionale promossa da Famiglie Arcobaleno che quest’anno farà tappa anche a Trapani con una giornata interamente dedicata all’inclusione, alla partecipazione e alla visibilità dei diritti.

L’evento, patrocinato dal Comune di Trapani e sostenuto da una rete di associazioni del territorio, si inserisce nella cornice della giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, l’IDAHOBIT, assumendo così un significato che va oltre la semplice festa: quello di un momento pubblico di incontro e confronto in una fase in cui il tema del riconoscimento delle famiglie e delle pari opportunità resta al centro del dibattito civile.

Dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio il complesso monumentale del centro storico si trasformerà in uno spazio aperto alla cittadinanza, pensato per accogliere famiglie, bambini, volontari, associazioni e rappresentanti istituzionali.

La giornata si aprirà con l’accoglienza dei partecipanti e con l’avvio delle attività per i più piccoli. In programma, fino alle 12.30, il truccabimbi, il laboratorio creativo “ManiFesto” e le letture animate curate da Arcigay ed Emergency, in un percorso costruito per mettere insieme gioco, creatività e socializzazione.

A mezzogiorno il testimone passerà alla musica.

Dalle 12 alle 13 il Chiostro ospiterà infatti un momento concertistico con i giovani talenti del Conservatorio di Trapani, che proporranno al pubblico pagine di Liszt, Chopin e Debussy.

Dopo il pranzo condiviso, previsto tra le 13.30 e le 15.30 con formula al sacco, il programma entrerà nel vivo del confronto pubblico.

Alle 15.30 prenderà il via la tavola rotonda “Famiglie, inclusione e territorio”, occasione di dialogo tra mondo associativo, istituzioni e cittadini sui temi del riconoscimento sociale, della lotta alle discriminazioni e della costruzione di una comunità più inclusiva.

Il momento conclusivo sarà affidato, a partire dalle 16.30, alla parata “Tuttə fuori!” organizzata da SHORÙQ Arcigay Trapani: un corteo simbolico e partecipato che attraverserà la città nel giorno dell’IDAHOBIT per rilanciare il messaggio della visibilità e della presenza nello spazio pubblico.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre presentato il concorso fotografico “FotograFA!”, con la partecipazione di Valerio Girasole e Maura Morales Bergmann.

La Festa delle Famiglie nasce come iniziativa diffusa in numerose città italiane con l’obiettivo di creare luoghi concreti di incontro e riconoscimento per tutte le forme familiari. A Trapani, la giornata del 17 maggio proverà a tradurre questo messaggio in una piazza aperta fatta di relazioni, attività condivise e riflessione civile.

L’ingresso sarà libero.



