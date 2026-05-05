Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
05/05/2026 20:00:00

Antincendio, formazione per 1.200 volontari in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/antincendio-formazione-per-1-200-volontari-in-sicilia-450.jpg

Prende il via la campagna di formazione antincendio boschivo (aib) del 2026 per i volontari di protezione di civile, con un programma di sette esercitazioni che, nel mese di maggio, mobiliteranno su tutto il territorio regionale oltre 1.400 operatori e 320 mezzi.

 

Saranno coinvolti 1.200 volontari, appartenenti a circa 240 organizzazioni di volontariato di protezione civile e 200 operatori tra il corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Corpo forestale della Regione Siciliana e il dipartimento regionale della Protezione civile, impegnati in simulazioni di scenari ad alta complessità dedicate agli incendi boschivi e di interfaccia.

 

«Una mobilitazione consistente - dice il presidente della Regione Renato Schifani -  che coinvolge centinaia di volontari ai quali rivolgo il mio ringraziamento per il loro impegno in difesa del nostro territorio. Queste esercitazioni consentiranno di testare e rafforzare la cooperazione con i vigili del fuoco e gli operatori del Corpo forestale della Regione. È un' attività importante che punta a consolidare competenze e preparazione di chi opererà sul terreno. Un piano che conferma il ruolo fondamentale della prevenzione, anche nell'ottica di tutela da ogni possibile rischio. In questa direzione, è strategico il potenziamento in atto degli organici e dei mezzi del Corpo forestale, con l'arrivo di ulteriori autoveicoli da usare nella lotta agli incendi boschivi e di nuovi agenti. I primi 46 hanno completato la fase di addestramento e nei prossimi giorni presteranno il giuramento».

 


«Con l'avvio della campagna di formazione antincendio boschivo per i volontari di Protezione civile, diamo anche quest'anno un segnale forte in vista dell'estate, notoriamente segnata da numerosi incendi in Sicilia». Lo dice l’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino.

«Investire nella prevenzione - prosegue - significa rafforzare competenze, coordinamento e capacità operative di chi è chiamato a intervenire sul campo. Un impegno concreto per la salvaguardia del territorio, la tutela dell’ambiente e la sicurezza delle comunità. A questi volontari, tra l'altro, si aggiungeranno, a breve, 46 vincitori del concorso per il Corpo forestale che hanno completato il loro percorso di addestramento e giureranno nei prossimi giorni. Un ulteriore rafforzamento del presidio sul territorio, fondamentale per affrontare con maggiore efficacia le sfide della stagione estiva».

 

L'iniziativa è stata avviata nell’ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, in preparazione alla stagione estiva 2026. Il dispositivo operativo potrà contare su 320 mezzi AIB, tra cui pick-up, autobotti e camion per il supporto logistico e il rifornimento. Le esercitazioni sono finalizzate al collaudo dei flussi comunicativi, al coordinamento interforze e alla verifica delle tattiche di spegnimento in scenari complessi, con particolare attenzione alle aree di interfaccia urbano-rurale. Per i nuovi volontari rappresentano inoltre una verifica operativa delle competenze acquisite nei percorsi formativi.

«Abbiamo programmato queste esercitazioni, con la mobilitazione di oltre 1.400 operatori antincendio - ha detto il direttore generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina - per rafforzare l’intero sistema regionale e prepararlo al meglio alla prossima stagione Aib».

Le esercitazioni sanciranno l’ingresso operativo di 640 nuovi volontari Aib, portando a oltre 2.100 unità il contingente complessivo pronto a supportare le squadre operative sul territorio.


Programma delle esercitazioni

* 9 maggio 2026 – Messina: Castell’Umberto (Area Parco Comunale)
   Volontari: 150 | Mezzi: 45 | Pick-up AIB: 30
* 16 maggio 2026 – Ragusa/Siracusa: Comiso
   Volontari: 230 | Mezzi: 45 | Pick-up AIB: 23
* 16 maggio 2026 – Catania: Ragalna
   Volontari: 180 | Mezzi: 50 | Pick-up AIB: 30
* 16 maggio 2026 – Palermo: Corleone (Bosco della Ficuzza)
   Volontari: 220 | Mezzi: 60 | Pick-up AIB: 35
* 23 maggio 2026 – Enna/Agrigento/Caltanissetta: Siculiana (area boschiva)
   Volontari: 150 | Mezzi: 40 | Pick-up AIB: 27
* 23 maggio 2026 – Messina: Antillo (area campo sportivo)
   Volontari: 120 | Mezzi: 40 | Pick-up AIB: 25
* 30 maggio 2026 – Trapani: Valderice ed Erice
   Volontari: 150 | Mezzi: 40 | Pick-up AIB: 25

 



Dalla Regione | 2026-05-05 20:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/antincendio-formazione-per-1-200-volontari-in-sicilia-250.jpg

Antincendio, formazione per 1.200 volontari in Sicilia

Prende il via la campagna di formazione antincendio boschivo (aib) del 2026 per i volontari di protezione di civile, con un programma di sette esercitazioni che, nel mese di maggio, mobiliteranno su tutto il territorio regionale oltre 1.400...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana