Mazara, strade devastate dopo gli scavi: diffida dell’assessore Giacalone alle imprese

05/05/2026 00:00:00

Strade in condizioni critiche dopo i lavori di scavo per la posa e la manutenzione dei sottoservizi. È questa la situazione segnalata in diverse zone della città, dove interventi eseguiti da imprese autorizzate e multinazionali avrebbero lasciato manto stradale deteriorato, presenza di sabbia e detriti e situazioni di potenziale pericolo per la circolazione, in particolare per i mezzi a due ruote.

A intervenire è il neo assessore ai Lavori Pubblici e Servizi alla Città, Rino Giacalone, che ha trasmesso una diffida operativa al dirigente del III Settore, con comunicazione anche al sindaco Salvatore Quinci e al segretario generale del Comune.

Attraverso un post pubblicato sui social, l’assessore ha annunciato la linea dura dell’amministrazione: convocazione immediata delle imprese coinvolte e termine fissato al 15 maggio per il ripristino completo delle aree interessate, con pulizia, rifacimento del manto stradale e messa in sicurezza.

In caso di mancato intervento, Giacalone ha annunciato la possibilità di sospendere i lavori in corso su tutto il territorio comunale per almeno 30 giorni. “Non è una minaccia, ma l’applicazione delle regole”, ha dichiarato, sottolineando la volontà di imprimere una svolta nella gestione dei cantieri e del ripristino delle strade cittadine.



