Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
05/05/2026 00:00:00

Mazara, strade devastate dopo gli scavi: diffida dell’assessore Giacalone alle imprese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-05-2026/mazara-strade-devastate-dopo-gli-scavi-diffida-dell-assessore-giacalone-alle-imprese-450.jpg

 Strade in condizioni critiche dopo i lavori di scavo per la posa e la manutenzione dei sottoservizi. È questa la situazione segnalata in diverse zone della città, dove interventi eseguiti da imprese autorizzate e multinazionali avrebbero lasciato manto stradale deteriorato, presenza di sabbia e detriti e situazioni di potenziale pericolo per la circolazione, in particolare per i mezzi a due ruote.

 

A intervenire è il neo assessore ai Lavori Pubblici e Servizi alla Città, Rino Giacalone, che ha trasmesso una diffida operativa al dirigente del III Settore, con comunicazione anche al sindaco Salvatore Quinci e al segretario generale del Comune.

 

Attraverso un post pubblicato sui social, l’assessore ha annunciato la linea dura dell’amministrazione: convocazione immediata delle imprese coinvolte e termine fissato al 15 maggio per il ripristino completo delle aree interessate, con pulizia, rifacimento del manto stradale e messa in sicurezza.

In caso di mancato intervento, Giacalone ha annunciato la possibilità di sospendere i lavori in corso su tutto il territorio comunale per almeno 30 giorni. “Non è una minaccia, ma l’applicazione delle regole”, ha dichiarato, sottolineando la volontà di imprimere una svolta nella gestione dei cantieri e del ripristino delle strade cittadine.

 



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777037272-0-essepiauto-lancia-il-sottocosto-un-auto-elettrica-nuova-a-meno-di-35-000-euro-usato-garantito-da-9-000.jpg

Essepiauto lancia il sottocosto: un'auto elettrica nuova a meno di...