Mazara, avviso per il progetto “Urban Health”: sport all’aperto per over 50

05/05/2026 07:00:00

Il Comune di Mazara del Vallo punta sulla promozione della salute e dell’attività fisica con il progetto sperimentale “Urban Health”, rivolto in particolare ai cittadini over 50.

È stato pubblicato sull’albo pretorio online del portale istituzionale un avviso di manifestazione di interesse destinato alle associazioni sportive del territorio, chiamate a proporre attività motorie di gruppo finalizzate al benessere e alla cosiddetta “longevità attiva”.

Il progetto prevede la realizzazione gratuita di sei lezioni all’aperto, da svolgersi in alcuni spazi urbani della città: l’area skate park, la passeggiata Consagra e il parco urbano Setti Carraro. Le attività saranno guidate da istruttori qualificati e potranno includere discipline come yoga, pilates, fitness, fitness walk o silent workout.

Per l’iniziativa è previsto un budget complessivo di 4.200 euro (Iva esclusa). Le associazioni interessate dovranno indicare nella domanda il numero e la tipologia dei corsi che intendono organizzare. L’importo non sarà soggetto a ribasso, ma verrà valutata la qualità delle proposte presentate.

Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it entro le ore 13 del 12 maggio, utilizzando la modulistica allegata all’avviso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il V Settore comunale: dirigente Maria Gabriella Marascia (0923 671660, gabriella.marascia@comune.mazaradelvallo.tp.it) e la responsabile amministrativa Giuseppa Cottone (0923 671645, giuseppa.cottone@comune.mazaradelvallo.tp.it).



