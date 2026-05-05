Il 15 e 16 maggio il Premio Mazara Narrativa e Poesia 2026

05/05/2026 20:00:00

Si terrà il 15 e 16 maggio, a Mazara del Vallo, la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Concorso letterario internazionale “Premio Mazara Narrativa e Poesia 2026”. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune, delle associazioni Pro Loco e Progetto Isola, con la direzione artistica di Sal Di Giorgi. Gli appuntamenti si svolgeranno presso l’Aula Magna del Palazzo del Seminario.

Un’edizione dedicata al “Massimo Garau”

L’edizione 2026 è dedicata al peschereccio “Massimo Garau”, naufragato nel 1987, e a tutti i lavoratori vittime del mare. Nella serata conclusiva interverrà Gaspare Billardello, autore del volume “Verità per il motopesca Massimo Garau”.

Partecipazione e protagonisti

Alla manifestazione prenderanno parte autori provenienti da tutta Italia, istituti scolastici del territorio e rappresentanti del mondo culturale ed economico, a conferma della rilevanza nazionale dell’iniziativa.

Il programma di venerdì 15 maggio

Il via è previsto alle ore 10 con un incontro pubblico tra la giuria e i finalisti delle cinque sezioni in concorso: Romanzo, Poesia in dialetto con traduzione in italiano, Narratori in Erba, Saggio e Cortometraggio. La giuria, presieduta da Sal Di Giorgi, è composta da Manuela Montalbano, Rosalba Serra, Monica Palozzi, Valerio Agnesi, Tobia Di Dio e Leonarda Genna. Nel corso della mattinata sarà presentata anche l’antologia del Premio, pubblicata da Pragmata, che raccoglie una selezione delle opere in concorso.

Premiazioni e riconoscimenti

Alle ore 18 si svolgerà la prima parte della cerimonia di premiazione, dedicata alla sezione “Narratori in Erba”, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Durante la serata saranno inoltre conferiti due Premi alla Carriera: alla scrittrice e poetessa mazarese Francesca Incandela e al parlamentare ed ex sindaco di Marzabotto Andrea De Maria, autore del libro “A partire da Marzabotto. Fare politica della memoria fra impegno civile e istituzioni”.

Il convegno del 16 maggio

La seconda giornata, sabato 16 maggio, si aprirà alle ore 10 con il convegno dal titolo: “Il mare Mediterraneo tra pesca, migrazioni, risorse, conflitti e nuove speranze – Confini marittimi, sicurezza e cooperazione tra Europa e Nord Africa nel Mediterraneo centrale”.

La cerimonia conclusiva

A partire dalle ore 18 si terrà la cerimonia finale con la premiazione delle opere vincitrici in tutte e cinque le sezioni del concorso, chiudendo ufficialmente la quinta edizione del Premio.



