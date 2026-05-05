Con i corti degli studenti, a Favignana si chiude il progetto “Nuovo Cinema Coraggioso”

05/05/2026 08:00:00

Si avvia alla conclusione con l'ultima tappa a Favignana la quarta edizione di “Nuovo Cinema Coraggioso”, il progetto nazionale promosso da ZaLab che porta il linguaggio cinematografico tra i banchi di scuola, trasformando studenti e docenti in protagonisti attivi della cultura audiovisiva.

Gli appuntamenti alla Tonnara Florio

Ultimo atto a Favignana, dove gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo “A. Rallo” presenteranno i cortometraggi realizzati durante i laboratori. Due gli appuntamenti in programma: mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, alle ore 16, nella suggestiva cornice della Tonnara Florio, con ingresso gratuito.

I lavori degli studenti: tra solitudine e amicizia

Protagonisti saranno i bambini della classe 4ª A del plesso Pestalozzi, che hanno lavorato sul film d’animazione Le stagioni di Louise di Jean-François Laguionie. Partendo dai temi della solitudine e dell’amicizia, gli studenti hanno immaginato un’isola improvvisamente vuota, riflettendo sulle emozioni e sulle relazioni umane.

Emozioni e immaginazione nella 4ª B

La classe 4ª B, invece, ha tratto ispirazione da Lizzy e Red amici per sempre, un racconto in stop-motion che esplora il legame tra amicizia, paura e immaginazione. Il percorso ha portato i ragazzi a confrontarsi con il tema delle emozioni e con l’idea di un futuro possibile, anche oltre le difficoltà.

La rete del progetto in Sicilia

Il progetto, attivo in Sicilia dal 2022 anche grazie alla collaborazione con l’associazione La Bandita, ha coinvolto quest’anno anche l’Istituto comprensivo Pascoli-Pirandello di Castellammare del Golfo, che presenterà i propri lavori il 25 maggio.

“Siamo il reale”: uno sguardo al futuro

“Siamo il reale” è il titolo scelto per l’edizione 2026: un invito rivolto ai più giovani a osservare il presente con consapevolezza e a diventare costruttori attivi del proprio futuro.

Un progetto nazionale

L’iniziativa rientra nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell’ambito del bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale”.



