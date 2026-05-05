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Cultura
05/05/2026 09:15:00

Castelvetrano, il Palmosa Fest si è chiuso con la prentazione di "In Sicilia con Camilleri"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/castelvetrano-il-palmosa-fest-si-e-chiuso-con-la-prentazione-di-in-sicilia-con-camilleri-450.jpg

“Vigata è tutta la Sicilia”. È questa l’idea di fondo che attraversa il libro In Sicilia con Andrea Camilleri. La geografia di un sogno, firmato da Salvatore Picone e Gaetano Savatteri, e presentato sabato scorso all’ex Convento dei Minimi di Castelvetrano.

 

L’incontro, inserito fuori cartellone del Palmosa Fest, organizzato da Bia Cusumano, ha segnato la conclusione dell’edizione 2026 della rassegna, confermandone la vocazione come spazio di confronto culturale e valorizzazione del territorio.

 

Protagonista della serata è stato Salvatore Picone, coautore del volume pubblicato da Perrone Editore. Il libro propone un viaggio tra luoghi reali e immaginari della Sicilia legata a Andrea Camilleri, ricostruendo una vera e propria geografia narrativa in cui paesaggio, memoria e identità culturale si intrecciano. In questo percorso, la Vigata letteraria diventa simbolo dell’intera isola, specchio di una Sicilia complessa e riconoscibile.

 

A dialogare con l’autore sono stati i giornalisti Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano, che hanno guidato un confronto approfondito sui temi del volume, soffermandosi in particolare sul rapporto tra letteratura e territorio, elemento centrale nell’opera di Camilleri.

 

L'evento ha visto due esibizioni canore di Enza Ienna e del tenore Maurizio Indelicato, accompagnati dal maestro Franco Giacomarro. I quadri di Francesca Gambino, dedicati ai tramonti sulle saline trapanesi, hanno richiamato visivamente i paesaggi raccontati.

 

 



Cultura | 2026-05-04 19:49:00
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