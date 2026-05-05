A Mazara il concorso musicale Mezzo Contest. Ecco come partecipare

Torna il Mezzo Festival e inaugura la sua terza edizione con una grande novità: il lancio ufficiale del Mezzo Contest 2026. L’iniziativa, promossa da Mezza APS in collaborazione con Mind House, nasce con l’obiettivo di individuare i progetti musicali — band o solisti — capaci di interpretare al meglio il concetto di “Nuovo Mediterraneo”. Il concorso è aperto a tutti gli artisti emergenti che propongono musica originale.
Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro le ore 23:59 del 24 maggio 2026, compilando il form disponibile sul sito ufficiale
Le tappe del concorso
- 24 maggio 2026: chiusura iscrizioni
- 15 giugno 2026: annuncio dei finalisti
- 27 giugno 2026: finale live a Palermo, presso Mind House (Via San Lorenzo, 273/A)
Durante la serata finale, i progetti selezionati si esibiranno dal vivo davanti a una giuria tecnica composta da professionisti del settore musicale e culturale, i cui nomi saranno annunciati nelle prossime settimane.
Il premio
Il progetto vincitore entrerà nel cartellone ufficiale della terza edizione del Mezzo Festival, in programma il 31 luglio, 1 e 2 agosto 2026, esibendosi sul palco del Giardino dell’Emiro nella giornata inaugurale.
Il premio comprende:
- Cachet di 500 euro lordi
- Vitto e alloggio per la serata dell’esibizione
- Supporto promozionale sui canali ufficiali del festival
- Pass nominativi “Full Pass” per i componenti della band e un accompagnatore
Le candidature sono aperte: questo è il momento giusto per farsi sentire. Per consultare il regolamento completo qui.