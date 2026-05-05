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Cultura
05/05/2026 22:00:00

A Mazara il concorso musicale Mezzo Contest. Ecco come partecipare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/a-mazara-il-concorso-musicale-mezzo-contest-ecco-come-partecipare-450.jpg

Torna il Mezzo Festival e inaugura la sua terza edizione con una grande novità: il lancio ufficiale del Mezzo Contest 2026. L’iniziativa, promossa da Mezza APS in collaborazione con Mind House, nasce con l’obiettivo di individuare i progetti musicali — band o solisti — capaci di interpretare al meglio il concetto di “Nuovo Mediterraneo”. Il concorso è aperto a tutti gli artisti emergenti che propongono musica originale.

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro le ore 23:59 del 24 maggio 2026, compilando il form disponibile sul sito ufficiale
 

Le tappe del concorso

  • 24 maggio 2026: chiusura iscrizioni
  • 15 giugno 2026: annuncio dei finalisti
  • 27 giugno 2026: finale live a Palermo, presso Mind House (Via San Lorenzo, 273/A)

Durante la serata finale, i progetti selezionati si esibiranno dal vivo davanti a una giuria tecnica composta da professionisti del settore musicale e culturale, i cui nomi saranno annunciati nelle prossime settimane.

Il premio

Il progetto vincitore entrerà nel cartellone ufficiale della terza edizione del Mezzo Festival, in programma il 31 luglio, 1 e 2 agosto 2026, esibendosi sul palco del Giardino dell’Emiro nella giornata inaugurale.

Il premio comprende:

  • Cachet di 500 euro lordi
  • Vitto e alloggio per la serata dell’esibizione
  • Supporto promozionale sui canali ufficiali del festival
  • Pass nominativi “Full Pass” per i componenti della band e un accompagnatore

Le candidature sono aperte: questo è il momento giusto per farsi sentire. Per consultare il regolamento completo qui.
 



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