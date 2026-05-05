A Marsala arriva "Lo Sbarco dei Libri": festival tra incontri, spettacoli e piazze

05/05/2026 16:03:00

Marsala si prepara a un weekend diverso. Dal 9 all'11 maggio 2026, la città accoglierà Lo Sbarco dei Libri – Marsala Street Book Festival, una tre giorni di cultura diffusa che trasformerà Piazza Mameli, Piazza Unità d'Italia e il Waterfront Florio in luoghi di incontro, lettura e spettacolo.

L'iniziativa è promossa da Il Circoletto – Libreria & Officina Creativa con il patrocinio del Comune di Marsala e si inserisce nella programmazione nazionale Il Maggio dei Libri, che quest'anno porta come tema "ogni libro è creatura viva". La scelta della data non è casuale: il festival coincide con le Manifestazioni Garibaldine per la ricorrenza dello Sbarco dei Mille a Marsala.

A costruire l'evento è una rete di partner pubblici e privati: Rete bibliotecaria BiblioTp, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, Otium Associazione e Biblioteca Sociale, Club Unesco Marsala, Finestre sul mondo, Fidapa, Libreria Mondadori, Fumetteria Funside, Epicverse. TP24 è media partner dell'evento.

Il programma nel dettaglio

Sabato 9 maggio si parte la mattina dalla Biblioteca Comunale Salvatore Struppa: alle 10:00 la presentazione del nuovo polo culturale digitale, alle 10:30 letture ad alta voce a cura di Nati per Leggere.

Il pomeriggio si sposta in Piazza Mameli, cuore del festival. Alle 17:00 incontro con l'autore Gabriele Cracolici e laboratorio per bambini; alle 18:00 il poeta Nino De Vita dialoga con Biagio Guerrera. Alle 19:00 è il turno di Virman Cusenza con "L'altro Garibaldi", in conversazione con Giacomo Di Girolamo, a cura della Libreria Mondadori. La serata si chiude con la cerimonia di smistamento nelle case di Hogwarts a cura di Funside, il Circoletto Reading Party con musica live di Giorgia Vassallo, il teatro del fuoco alle 21:15 e il dj set di Mario Mix dalle 22:30. Durante l'evento è prevista l'accensione delle cupole delle chiese del centro storico.

Domenica 10 maggio si apre alle 9:30 con la cerimonia dell'alzabandiera in Piazza Unità d'Italia, a cura dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. In Piazza Mameli: colazione tra i libri e piccola editoria con le scuole, mercatino di libri al chilo, la presentazione dell'albo illustrato "L'ufficio degli oggetti smarriti" di Cecilia Cavallini, la parata delle star Disney a cura di Funside, il Teatro dei Pupi con Salvatore Inguì e, alle 18:30, Giacomo Di Girolamo in dialogo con Giacomo Frazzitta sul libro "A scuola contro la mafia".

Alle 19:00 spazio al talk LeggeRete, un momento di riflessione sulla filiera del libro e della promozione della lettura, coordinato da Renato Alongi (Rete bibliotecaria BiblioTp). Interverranno Catia Catania, Milena Cudia, Maria Felicia Fici, Barbara Lottero, Gabriele Mercadante, Giulio Pirrotta e Giuseppe Prode (direttore artistico del 38° Parallelo Festival). Serata affidata a Jasmine Brother's e al dj set di Alessio Spanò.

Lunedì 11 maggio: alle 10:30 in Piazza Unità d'Italia l'inaugurazione dell'Hub Turistico al Monumento ai Mille con alzabandiera e l'Inno di Mameli cantato da Liliana Andreanò e Francesco Lombardo. In chiusura, alle 19:30 al Waterfront Florio, l'inaugurazione del Quartiere Inglese con il racconto del legame storico tra Marsala, gli inglesi e Garibaldi.

La voce del festival

«Lo Sbarco dei Libri è un piccolo festival "monello" che sta per arrivare in Piazza Mameli», racconta Maria Felicia Fici, ideatrice de Il Circoletto. «Una rivoluzione gentile che per tre giorni cambierà il volto di una delle piazze più suggestive della città. Parole, immagini e corpi saranno un canto collettivo che abbraccerà libri, cucina, musica, incontri, esperienze, dj set, parate e giocoleria, con l'intenzione di emozionare grandi e piccoli».

Il punto di partenza, spiega Fici, è «collaborazione vera, rispetto dei ruoli e una direzione chiara, capace di tenere insieme la resistenza delle librerie, la potenza indiscutibile dei libri e della lettura, qualità urbana e futuro».

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