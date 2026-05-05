Truffa milionaria con le auto a noleggio: 21 rinviati a giudizio

05/05/2026 11:13:00

Sarebbero riusciti a mettere in piedi un articolato sistema fraudolento basato sul noleggio di auto, poi rivendute tramite documentazione falsa. Per questo motivo 21 persone sono state rinviate a giudizio nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e condotte dalla Compagnia di Bagheria, il gruppo avrebbe sottratto veicoli a numerose società di autonoleggio, per un valore complessivo di circa 1,47 milioni di euro, oltre a realizzare operazioni di autoriciclaggio per oltre 800 mila euro.

Il meccanismo era tanto semplice quanto efficace: gli indagati noleggiavano auto, spesso di lusso, pagando solo le prime rate, per poi procedere alla loro reimmatricolazione attraverso falsi atti di vendita redatti con la complicità di agenzie. Le vetture venivano quindi rivendute a concessionarie terze, rendendo difficile ricostruirne la provenienza.

I profitti illeciti derivavano dalla differenza tra il costo sostenuto per il noleggio e il prezzo pieno ottenuto dalla vendita sul mercato.

Il principale organizzatore del sistema, già detenuto, è stato condannato in via definitiva il 17 novembre 2024 a 8 anni di reclusione. Le successive indagini hanno permesso di individuare altri 20 soggetti che, a vario titolo, avrebbero collaborato alla realizzazione della truffa, agevolando il noleggio dei veicoli in diverse città italiane, tra cui Napoli, Roma e Torino, oltre che negli aeroporti siciliani.

Determinante anche la cooperazione internazionale: in un caso, grazie alla collaborazione della polizia tedesca, è stato possibile recuperare un veicolo trasferito in Germania.

Nel corso dell’inchiesta erano già stati disposti sequestri preventivi su beni, società e veicoli – tra cui una Maserati Levante e diverse Audi – poi divenuti definitivi nel 2024 con la confisca e la restituzione dei mezzi alle società di noleggio. Le accuse contestate agli imputati includono falso in atto pubblico, appropriazione indebita e autoriciclaggio.



