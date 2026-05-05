Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
05/05/2026 11:13:00

Truffa milionaria con le auto a noleggio: 21 rinviati a giudizio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/truffa-milionaria-con-le-auto-a-noleggio-21-rinviati-a-giudizio-450.jpg

Sarebbero riusciti a mettere in piedi un articolato sistema fraudolento basato sul noleggio di auto, poi rivendute tramite documentazione falsa. Per questo motivo 21 persone sono state rinviate a giudizio nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e condotte dalla Compagnia di Bagheria, il gruppo avrebbe sottratto veicoli a numerose società di autonoleggio, per un valore complessivo di circa 1,47 milioni di euro, oltre a realizzare operazioni di autoriciclaggio per oltre 800 mila euro.

Il meccanismo era tanto semplice quanto efficace: gli indagati noleggiavano auto, spesso di lusso, pagando solo le prime rate, per poi procedere alla loro reimmatricolazione attraverso falsi atti di vendita redatti con la complicità di agenzie. Le vetture venivano quindi rivendute a concessionarie terze, rendendo difficile ricostruirne la provenienza.

I profitti illeciti derivavano dalla differenza tra il costo sostenuto per il noleggio e il prezzo pieno ottenuto dalla vendita sul mercato.

 

Il principale organizzatore del sistema, già detenuto, è stato condannato in via definitiva il 17 novembre 2024 a 8 anni di reclusione. Le successive indagini hanno permesso di individuare altri 20 soggetti che, a vario titolo, avrebbero collaborato alla realizzazione della truffa, agevolando il noleggio dei veicoli in diverse città italiane, tra cui Napoli, Roma e Torino, oltre che negli aeroporti siciliani.

 

Determinante anche la cooperazione internazionale: in un caso, grazie alla collaborazione della polizia tedesca, è stato possibile recuperare un veicolo trasferito in Germania.

Nel corso dell’inchiesta erano già stati disposti sequestri preventivi su beni, società e veicoli – tra cui una Maserati Levante e diverse Audi – poi divenuti definitivi nel 2024 con la confisca e la restituzione dei mezzi alle società di noleggio. Le accuse contestate agli imputati includono falso in atto pubblico, appropriazione indebita e autoriciclaggio.



Cronaca | 2026-05-04 18:04:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-05-2026/disabile-cade-nei-bagni-del-cimitero-e-muore-tragedia-a-trapani-250.jpg

Cade nei bagni del cimitero e muore: tragedia a Trapani

Tragedia al cimitero di Trapani, dove un uomo di circa 80 anni, indicato con le iniziali A.B., è morto in seguito a una caduta accidentale. L’episodio si è verificato ieri mattina, intorno alle 12:30, nella zona lato lungomare...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana