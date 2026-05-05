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Cronaca
05/05/2026 19:56:00

Donna cade dalla scale di casa e muore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1778003937-0-donna-cade-dalla-scale-di-casa-e-muore.jpg

Tragico incidente domestico questo pomeriggio.  Una donna di 63 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dalle scale della propria abitazione a Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento.

 

 La vittima, sposata e madre di tre figli, è stata soccorsa immediatamente, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato vano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Agrigento, sono in corso per chiarire la dinamica della caduta e accertare eventuali responsabilità.

 

La notizia ha scosso la comunità di Cattolica Eraclea, dove la donna era conosciuta.



Cronaca | 2026-05-04 18:04:00
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