Buongiorno24 del 5 Maggio 2026

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Apertura dedicata alla cronaca con la tragedia avvenuta al cimitero di Trapani, dove un uomo di circa 80 anni è morto dopo una caduta nei servizi igienici. Secondo i primi accertamenti si tratta di un incidente: l’uomo avrebbe riportato un trauma cranico fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno escluso il coinvolgimento di terzi.
Sempre sul fronte della cronaca, ad Alcamo una notte di tensione con un uomo che ha danneggiato i portoni e i citofoni dei presìdi delle forze dell’ordine, arrivando a colpire con l’auto anche l’ingresso della polizia stradale prima di essere fermato.
Passiamo alla giustizia. A Marsala slitta il processo a Floriana Calcagno, accusata di avere favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro: un’eccezione della difesa sulla competenza territoriale rinvia l’avvio del procedimento. A Trapani, invece, si avvia verso la sentenza il processo per violenza sessuale di gruppo, con le ultime arringhe prima del verdetto.
Spazio poi alla politica locale, con la campagna elettorale a Marsala che entra nel vivo. Questa mattina la candidata sindaca Andreana Patti presenta programma e assessori designati. Intanto si muovono anche gli altri schieramenti: iniziative e incontri pubblici segnano questi giorni di avvicinamento al voto.
Sul fronte amministrativo resta alta la tensione attorno alla Funierice: una diffida formale mette in discussione le nomine e solleva dubbi su conflitti di interesse e legittimità della procedura.
Per l’economia e la vita quotidiana, a Trapani i cantieri alla Marina stanno creando forti disagi tra traffico e parcheggi ridotti, con i commercianti che segnalano un calo significativo degli incassi.
Dal Tar arriva una decisione che incide sul settore turistico: annullate diverse norme su obblighi e divieti per i B&B in Sicilia.
E ancora economia: in Sicilia risultano attivati progetti del Pnrr per 12,7 miliardi di euro, ma solo il 12,6% è stato completato, un dato che evidenzia ritardi nella realizzazione degli interventi.
Chiudiamo con i conti degli enti locali: il Libero Consorzio di Trapani registra un avanzo da 22 milioni di euro, risorse che ora dovranno essere indirizzate sul territorio.
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Tragedia al cimitero di Trapani, dove un uomo di circa 80 anni, indicato con le iniziali A.B., è morto in seguito a una caduta accidentale. L’episodio si è verificato ieri mattina, intorno alle 12:30, nella zona lato lungomare...
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