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Cronaca
05/05/2026 07:23:00

Alcamo: prende di mira le caserme delle forze dell'ordine e sperona l'auto della polizia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/alcamo-prende-di-mira-le-caserme-delle-forze-dell-ordine-e-sperona-l-auto-della-polizia-450.jpg

Questa notte ad Alcamo, un uomo di 35 anni è stato protagonista di una serie di azioni contro diverse strutture delle forze dell’ordine.

L’uomo ha inizialmente danneggiato i citofoni del commissariato di polizia, della caserma dei carabinieri e della guardia di finanza. Salito a bordo della propria auto, ha cercato di sfondare l’ingresso della sede della polizia stradale.

 

L’allarme ha fatto scattare l’intervento delle pattuglie, dando il via a un inseguimento per le vie cittadine. Durante la fuga, l'uomo ha anche urtato un’auto della polizia. Arrivato in via Luigi Pirandello, ha tentato ancora una volta di dirigersi con il veicolo contro l’ingresso della stradale, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo.

 

Fermato e portato in commissariato con l’accusa di danneggiamento. Sono stati inoltre effettuati test alcolemici e accertamenti tossicologici. Le motivazioni alla base del gesto restano al momento sconosciute.

 



Cronaca | 2026-05-04 18:04:00
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