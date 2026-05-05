Buseto Palizzolo, al via il concorso musicale “Capizzi–Maiorana”

05/05/2026 15:41:00

Torna uno degli appuntamenti più attesi per i giovani musicisti. Prende il via la nona edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Salvatore Capizzi – Antonino Maiorana”, organizzato dall’associazione “Giacomo Candela” con il patrocinio del Comune.

L’edizione 2026 si svolgerà in due fasi: dal 6 al 10 maggio e dal 19 al 21 maggio. In totale saranno otto giorni di audizioni ed esibizioni che porteranno a Buseto Palizzolo centinaia di partecipanti provenienti da diverse realtà italiane e internazionali.

Ad aprire il concorso sarà il concerto inaugurale, in programma mercoledì 6 maggio alle ore 21, affidato alla Symphonic Band “Giacomo Candela” diretta dal maestro Nicolò Scavone. Il programma spazierà dal repertorio operistico di Rossini e Bellini fino al “Boléro” di Ravel, con incursioni anche nella musica contemporanea.

Ospite della serata sarà il maestro Alberto Maniaci, direttore d’orchestra, compositore e pianista, tra i giovani talenti emergenti del panorama musicale siciliano.

La seconda fase del concorso sarà dedicata alle scuole a indirizzo musicale e vedrà la partecipazione di 15 orchestre, oltre cento solisti e numerosi gruppi da camera. Le audizioni saranno trasmesse anche in diretta streaming, ampliando la partecipazione oltre i confini locali.

Nel corso delle giornate si alterneranno esibizioni e momenti di confronto, offrendo ai giovani musicisti un’importante occasione di crescita artistica. L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità di promozione culturale per il territorio, con una ricaduta significativa in termini di presenze.

Il calendario completo degli appuntamenti è consultabile online sul sito dell’organizzazione.



