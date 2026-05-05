Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Cose di musica
05/05/2026 15:41:00

Buseto Palizzolo, al via il concorso musicale “Capizzi–Maiorana”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/buseto-palizzolo-al-via-il-concorso-musicale-capizzi-maiorana-450.jpg

Torna uno degli appuntamenti più attesi per i giovani musicisti. Prende il via la nona edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Salvatore Capizzi – Antonino Maiorana”, organizzato dall’associazione “Giacomo Candela” con il patrocinio del Comune.

L’edizione 2026 si svolgerà in due fasi: dal 6 al 10 maggio e dal 19 al 21 maggio. In totale saranno otto giorni di audizioni ed esibizioni che porteranno a Buseto Palizzolo centinaia di partecipanti provenienti da diverse realtà italiane e internazionali.

Ad aprire il concorso sarà il concerto inaugurale, in programma mercoledì 6 maggio alle ore 21, affidato alla Symphonic Band “Giacomo Candela” diretta dal maestro Nicolò Scavone. Il programma spazierà dal repertorio operistico di Rossini e Bellini fino al “Boléro” di Ravel, con incursioni anche nella musica contemporanea.

Ospite della serata sarà il maestro Alberto Maniaci, direttore d’orchestra, compositore e pianista, tra i giovani talenti emergenti del panorama musicale siciliano.

La seconda fase del concorso sarà dedicata alle scuole a indirizzo musicale e vedrà la partecipazione di 15 orchestre, oltre cento solisti e numerosi gruppi da camera. Le audizioni saranno trasmesse anche in diretta streaming, ampliando la partecipazione oltre i confini locali.

Nel corso delle giornate si alterneranno esibizioni e momenti di confronto, offrendo ai giovani musicisti un’importante occasione di crescita artistica. L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità di promozione culturale per il territorio, con una ricaduta significativa in termini di presenze.

Il calendario completo degli appuntamenti è consultabile online sul sito dell’organizzazione.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana