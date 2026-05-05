Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
05/05/2026 19:42:00

Trapani, incontro del Partito Democratico sulla BRT con il sindaco Tranchida

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/trapani-domani-incontro-del-pd-sulla-brt-con-il-sindaco-tranchida-450.jpg

La mobilità urbana e il futuro del trasporto pubblico cittadino saranno al centro dell’incontro-dibattito promosso dal Partito Democratico di Trapani in programma mercoledì 6 maggio, alle ore 18, nella sede “Angela Bottari” di via Manzoni. 

 

L’iniziativa, aperta a iscritti, simpatizzanti e cittadini, sarà dedicata al tema della BRT, il sistema di Bus Rapid Transit attualmente oggetto di lavori e interventi infrastrutturali che interesseranno in maniera significativa la viabilità e l’organizzazione del trasporto urbano nei prossimi mesi.

 

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di fare il punto sullo stato dell’arte del progetto, analizzare le prospettive connesse alla realizzazione del nuovo sistema di trasporto rapido e creare un momento di confronto pubblico sulle opportunità e sulle criticità che l’opera comporta per la città.

 

Al dibattito interverranno il sindaco Giacomo Tranchida e gli assessori comunali, che illustreranno l’avanzamento dei lavori, le ricadute previste sulla mobilità cittadina e le strategie che l’amministrazione intende mettere in campo per accompagnare la fase di cambiamento.

 

L’incontro si propone anche come occasione per raccogliere osservazioni, proposte e contributi da parte della cittadinanza su un’infrastruttura considerata strategica per una Trapani più moderna, sostenibile ed efficiente sotto il profilo dei collegamenti urbani.

 

Il Bus Rapid Transit rappresenta infatti uno dei principali interventi inseriti nel piano di riorganizzazione della mobilità urbana, destinato a incidere non solo sulla velocità degli spostamenti ma anche sulla qualità del trasporto pubblico e sulla riduzione del traffico veicolare privato.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana