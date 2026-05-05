Trapani, incontro del Partito Democratico sulla BRT con il sindaco Tranchida

05/05/2026 19:42:00

La mobilità urbana e il futuro del trasporto pubblico cittadino saranno al centro dell’incontro-dibattito promosso dal Partito Democratico di Trapani in programma mercoledì 6 maggio, alle ore 18, nella sede “Angela Bottari” di via Manzoni.

L’iniziativa, aperta a iscritti, simpatizzanti e cittadini, sarà dedicata al tema della BRT, il sistema di Bus Rapid Transit attualmente oggetto di lavori e interventi infrastrutturali che interesseranno in maniera significativa la viabilità e l’organizzazione del trasporto urbano nei prossimi mesi.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di fare il punto sullo stato dell’arte del progetto, analizzare le prospettive connesse alla realizzazione del nuovo sistema di trasporto rapido e creare un momento di confronto pubblico sulle opportunità e sulle criticità che l’opera comporta per la città.

Al dibattito interverranno il sindaco Giacomo Tranchida e gli assessori comunali, che illustreranno l’avanzamento dei lavori, le ricadute previste sulla mobilità cittadina e le strategie che l’amministrazione intende mettere in campo per accompagnare la fase di cambiamento.

L’incontro si propone anche come occasione per raccogliere osservazioni, proposte e contributi da parte della cittadinanza su un’infrastruttura considerata strategica per una Trapani più moderna, sostenibile ed efficiente sotto il profilo dei collegamenti urbani.

Il Bus Rapid Transit rappresenta infatti uno dei principali interventi inseriti nel piano di riorganizzazione della mobilità urbana, destinato a incidere non solo sulla velocità degli spostamenti ma anche sulla qualità del trasporto pubblico e sulla riduzione del traffico veicolare privato.



