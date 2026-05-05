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Cultura

» Arte
05/05/2026 09:48:00

Al Museo San Rocco di Trapani la mostra “Il mondo è uno”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/al-museo-san-rocco-di-trapani-la-mostra-il-mondo-e-uno-450.jpg

Dal 17 aprile al 10 ottobre 2026 il Museo San Rocco di Trapani ospita la mostra “Il mondo è uno”, un progetto espositivo che mette in dialogo arte contemporanea e poesia europea del Novecento.

La mostra nasce da una rilettura del “Trittico Italiano” di Yannis Ritsos, poeta greco tra le voci più importanti della letteratura europea contemporanea. L’esposizione è ideata e curata da Francesco Piazza, con la consulenza scientifica di Amanda Skamagka, docente del Dipartimento di Lingua e letteratura italiana dell’Università di Atene.

Il percorso coinvolge diciannove artisti, chiamati a confrontarsi con l’opera di Ritsos attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Ne nasce un itinerario visivo che attraversa memoria, identità, paesaggio, tensioni politiche e fragilità del mondo contemporaneo.

La sede dell’evento è l’Oratorio San Rocco, Museo d’Arte Contemporanea, nel centro storico di Trapani. La mostra è visitabile il martedì e il venerdì dalle 16.30 alle 19.30. In altri giorni e orari la visita può essere possibile in base alla disponibilità dei volontari del museo. L’ingresso è indicato come gratuito.

Per chi vive in città, ma anche per chi visita Trapani nei mesi primaverili ed estivi, “Il mondo è uno” rappresenta un’occasione per scoprire uno spazio culturale del centro storico e una proposta artistica diversa dai percorsi più consueti. Il riferimento a Ritsos dà all’esposizione una dimensione mediterranea e internazionale, collegando Trapani a temi più ampi come la memoria, l’identità e il rapporto tra arte e parola poetica.

La mostra può essere inserita anche in un itinerario di visita nel centro storico, tra musei, chiese, porto e vie principali della città. Chi arriva da fuori può trovare informazioni utili sulle strutture ricettive consultando la pagina dedicata ai B&B a Trapani.

Per aggiornamenti e informazioni sulla mostra è possibile seguire la pagina Facebook del Museo San Rocco



Arte | 2026-05-05 09:48:00
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