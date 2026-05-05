Oreste Alagna: Marsala protagonista con turismo esperienziale e destagionalizzato

05/05/2026 10:40:00

Marsala ha tutto per diventare una destinazione turistica capace di fidelizzare, accogliere e sorprendere. Un patrimonio archeologico e museale che attraversa i millenni, un mare che muta tra spiagge dorate e scogliere suggestive, esperienze in barca che restituiscono autenticità. E poi l’enogastronomia, cuore identitario del territorio, insieme a chiese e architetture che raccontano, in silenzio, le stratificazioni di una storia unica.

Oggi però non basta avere risorse straordinarie: serve trasformarle in sistema. La vera sfida è superare la stagionalità e rendere Marsala una meta viva tutto l’anno, capace di offrire qualità, benessere e continuità dell’esperienza. Un obiettivo che richiede visione, competenze e soprattutto concretezza.

Il turismo esperienziale non è più un’opzione, ma una necessità. Il viaggiatore contemporaneo cerca emozioni autentiche: vuole vivere il territorio, assaporarlo, sentirsi parte di esso. Marsala può rispondere a questa domanda con una proposta distintiva, che unisca bellezza, gusto e accoglienza curata nei dettagli.

Per farlo, è fondamentale costruire una rete solida tra chi già ogni giorno valorizza il territorio: cantine, imprese produttive, strutture ricettive, operatori turistici. Mettere a sistema queste eccellenze significa rafforzare l’offerta e renderla competitiva sui mercati nazionali e internazionali.

La destagionalizzazione resta il nodo centrale. Ma per essere reale, deve poggiare su servizi adeguati, programmazione e ascolto degli operatori, che da anni chiedono strumenti concreti per lavorare meglio e con continuità.

Marsala ha tutte le carte in regola per diventare protagonista di un turismo che cresce, evolve e genera opportunità. È il momento di giocarle con determinazione, trasformando il potenziale in sviluppo reale.

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