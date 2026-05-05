Scarichi industriali e rifiuti pericolosi a Marsala: sequestrata un'officina, denunciato il titolare 

05/05/2026 12:25:00

Scarichi industriali non autorizzati e gestione illecita di rifiuti, anche pericolosi: sono questi i reati contestati al titolare di un’officina meccanica di Marsala, finita sotto sequestro dopo un controllo dei Carabinieri Forestali del Centro anticrimine natura di Palermo, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Trapani.

Durante l’ispezione è emerso che l’attività operava senza autorizzazione allo scarico di reflui industriali e priva di un impianto di trattamento delle acque. Inoltre, è stata individuata un’area destinata allo stoccaggio di rifiuti speciali, anche pericolosi, senza adeguate misure di sicurezza.

Accertata anche l’illecita miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, insieme a rifiuti urbani, in violazione della normativa ambientale.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria. I militari hanno proceduto al sequestro dell’intero complesso aziendale – circa 600 metri quadrati tra officina e aree pertinenziali – oltre a veicoli, attrezzature e rifiuti presenti. L’attività è stata sospesa in attesa delle decisioni della magistratura.

Nel corso dello stesso controllo, il Nucleo ispettorato del lavoro ha rilevato ulteriori violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare sono state contestate:

la mancata formazione del personale;

l’omessa nomina del medico competente;

l’utilizzo di locali seminterrati non consentiti;

l’assenza della valutazione dei rischi antincendio e del piano di sorveglianza sanitaria.

Per queste irregolarità è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale, con sanzioni e ammende per oltre 9 mila euro.



