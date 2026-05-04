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Sport

» Volley
04/05/2026 16:00:00

Sette anni in maglia azzurra – Il Marsala Volley riconferma Giulia Caserta

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Il mosaico del Marsala Volley per la prossima stagione di Serie A2 continua a comporsi, e lo fa partendo da una delle sue tessere più pregiate e cariche di significato. La società è lieta di annunciare ufficialmente la riconferma della centrale torinese Giulia Caserta, che si appresta a vivere la sua ottava stagione consecutiva con la maglia azzurra. Quella di Giulia Caserta non è una semplice operazione di mercato, ma la conferma di un legame che va oltre il rettangolo di gioco. Arrivata a Marsala sette anni fa come una giovane promessa, Giulia ha saputo scalare le gerarchie tecniche ed umane, diventando nella scorsa stagione il Capitano ed il punto di riferimento assoluto dello spogliatoio.

Oggi, quella ragazza partita da Torino è diventata, a tutti gli effetti, una figlia di Marsala che sette anni di battaglie, sudore e gioie condivise con il pubblico del San Carlo hanno trasformato l'atleta in un simbolo sportivo. "Sette anni fa sono arrivata qui per giocare a pallavolo, oggi resto perché mi sento parte di questa terra. Marsala mi ha accolta, mi ha fatta crescere e mi ha dato la fascia di capitano in un percorso che sento mio nel profondo. Non sono più solo la centrale che viene da Torino, oggi mi sento orgogliosamente marsalese e voglio continuare ad onorare questa città ed i suoi tifosi con tutto l’impegno possibile".

La società punta con decisione sull’esperienza e sul carisma di Giulia Caserta per trasmettere i valori del club alle nuove arrivate. La sua permanenza è un segnale chiaro, un messaggio di entusiasmo per la tifoseria. Il Marsala Volley riparte dalle proprie radici, dalla propria identità e da un capitano che ha scelto di restare dove batte il suo cuore.
 



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