Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
04/05/2026 18:00:00

Prezzi dei carburanti sempre alti in Sicilia: gasolio oltre i 2 euro al litro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-05-2026/prezzi-dei-carburanti-sempre-alti-in-sicilia-gasolio-oltre-i-2-euro-al-litro-450.jpg

Carburanti sempre più cari in Sicilia. Secondo i dati del Mimit aggiornati al 3 maggio, il gasolio in modalità self ha superato i 2 euro al litro, arrivando a 2,055 euro, mentre la benzina si attesta a 1,896 euro. Un aumento che pesa soprattutto su chi utilizza l’auto quotidianamente.

Il Codacons invita i consumatori a prestare attenzione al momento del rifornimento e diffonde alcune indicazioni pratiche per evitare spese inutili. Anche pochi centesimi di differenza tra un distributore e l’altro, infatti, possono incidere in modo significativo sul costo complessivo del pieno.

 

Tra i consigli principali: confrontare i prezzi tra più impianti, preferire il self service quando possibile, evitare il rifornimento in autostrada e verificare sempre che il prezzo esposto coincida con quello effettivo alla pompa. Può essere utile anche prendere come riferimento il prezzo medio regionale.

L’associazione invita inoltre a segnalare eventuali anomalie, come discrepanze tra prezzi pubblicizzati e quelli applicati o la mancanza di indicazioni chiare. Sullo sfondo resta il tema delle accise e della reale incidenza degli sconti sui listini praticati.

 

Il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, sottolinea: «Non possiamo accettare che famiglie, pendolari e lavoratori continuino a subire rincari senza trasparenza sui prezzi. Informarsi, confrontare e segnalare resta il primo modo per tutelarsi».

 



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777037272-0-essepiauto-lancia-il-sottocosto-un-auto-elettrica-nuova-a-meno-di-35-000-euro-usato-garantito-da-9-000.jpg

Essepiauto lancia il sottocosto: un'auto elettrica nuova a meno di...