Statale 115 chiusa per un anno: disagi e polemiche per i lavori sul ponte Verderame

Sono tante le segnalazioni da parte dei cittadini che si lamentano per la chiusura della Statale 115, una decisione che sta mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti.
La strada, che collega il capoluogo a Marsala, è stata infatti interdetta al traffico a causa di lavori di intervento strutturale sul ponte del torrente Verderame. Un intervento necessario, ma che comporterà disagi significativi, visto che i lavori avranno la durata di circa un anno.
L’interruzione riguarda entrambi i sensi di marcia, sia in direzione Trapani che verso Marsala, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Al momento, per raggiungere Marsala partendo da Trapani, è necessario percorrere la Statale 115 fino a poco dopo l’uscita di Paceco, dove la segnaletica indirizza gli automobilisti verso percorsi alternativi che conducono alla strada provinciale 21. Lo stesso tragitto vale anche in senso inverso. Tra le opzioni disponibili, resta comunque la possibilità di utilizzare direttamente la provinciale 21.
Sui social, la notizia della chiusura ha generato numerose reazioni negative. In tanti hanno espresso frustrazione per l’interruzione di un’arteria fondamentale, che interessa anche il territorio del Comune di Misiliscemi.
Tra le critiche più frequenti emergono la scarsa comunicazione preventiva e la mancanza di un’adeguata segnaletica. Alcuni utenti hanno inoltre segnalato le condizioni di scarsa illuminazione della cosiddetta strada Marracco, mentre altri lamentano l’assenza di indicazioni chiare sui percorsi alternativi. Non manca poi chi sottolinea la carenza di cartelli direzionali per l’aeroporto di Birgi, un elemento che potrebbe causare disorientamento, soprattutto tra i turisti.