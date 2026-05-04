"Tutti parlano del Porto di Marsala, ma nessuno vede e toglie il relitto affondato"

04/05/2026 15:00:00

Egregia Redazione di Tp24,

a Marsala si parla molto del porto: promesse, progetti e dichiarazioni si susseguono, ma di fronte a questo scempio sembra che non interessi davvero a nessuno. Possibile che non si parli di inquinamento e delle conseguenze per il nostro mare?

Nel pieno dell’attuale campagna elettorale si assiste soltanto a continui scontri tra le parti, mentre resta irrisolta una questione concreta e urgente: il relitto affondato nel porto, che continua a essere ignorato. La domanda è semplice: chi deve intervenire per rimuoverlo? E soprattutto, quando si agirà?

Ringrazio la Redazione per l’attenzione e per l’eventuale pubblicazione di questa segnalazione.

Un amante della natura e del mare

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it



